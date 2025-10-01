Фейк: военные призвали россиян подключиться к радару ракет и БПЛА

Подмосковные Telegram-каналы стали распространять сообщения, в которых россиянам рекомендуют присоединиться к радару ракет и беспилотников из-за угрозы ударов дальнобойным оружием. Эту информацию проверил 360.ru.

Фейк

В ряде каналов появились посты, в которых сообщили, что противовоздушная оборона якобы советует всем гражданам России получать уведомления от «радара ракет и БПЛА» в связи с риском повторных ударов дальнобойным оружием. К сообщениям приложили несколько ссылок, которые ведут на один и тот же Telegram-канал «Стрела».

Правда

На самом деле никакого ресурса с «радаром ракет и БПЛА» не существует. С помощью яркого названия создатели канала «Стрела» просто раскручивали его.

Если нажать «подписаться», то пользователю выходит окно с запросом на подписку, которое перенаправляет в бот. Через него перед россиянином раскручивается карусель с подписками на дополнительные каналы, так как возникли «непредвиденные ошибки».

Переходить по неизвестным ссылкам из ботов опасно. Такие методы могут использовать не только ради накручивания активности и подписчиков, но и для мошеннических действий. Гораздо эффективнее и безопаснее искать информацию в проверенных источниках: Telegram-каналах глав регионов или оперштабов субъектов Федерации.

Схема раскрутки с радарами уже использовалась ранее. Такой метод практиковали в Воронежской области в конце 2024 года, а теперь он снова стал в ходу в других регионах.

МЧС или Минобороны не призывали граждан подключаться ни к каким «радарам». Однако, существует официальное приложение «Радар.НФ», с помощью которого жители могут помочь выявить дроны. Эта платформа направлена на поиск беспилотников, которые перемещаются в скрытном режиме, на бреющем полете, и малозаметны для систем ПВО.

С помощью приложения также можно сообщать о неопознанных подозрительных объектах и деятельности диверсионно-разведывательной группы. По состоянию на начало августа 2025 года платформу «Радар.НФ» скачали уже более 1,5 миллиона россиян, сообщил Первый канал.