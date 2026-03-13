Фейк: власти Брянской области объявили эвакуацию приграничных районов

Администрации брянских пабликов в социальных сетях и авторы телеграм-каналов распространили скан документа правительства региона об экстренной эвакуации жителей приграничных районов и переводе государственных учреждений на дистанционный режим работы. Опубликованное распоряжение оказалось подделкой — авторов вброса выдали грамматические ошибки.

Фейк

В документе указали, что это обязательные меры из-за ухудшения обстановки в регионе.

Правительство Брянской области якобы выпустило распоряжение о срочной эвакуации жителей населенных пунктов, находящихся на протяжении 25 километров от государственной границы, в безопасные зоны, а также переводе на удаленную работу всех государственных учреждений.

Правда

Официального подтверждения об эвакуации жителей приграничных районов Брянской области правительство не выпускало. Этой информации нет ни на сайтах, ни в официальных каналах руководства субъекта.

При этом сама публикация представляет собой скан, в котором есть большое количество ошибок и нарушений норм, предъявляемых к официальным распоряжениям.

В частности, подделку выдали общие формулировки без деталей и реквизитов. В пятом пункте есть грамматическая ошибка. Авторы вброса торопились и написали «ежедневной подготовить отчет».

Кроме того, в тексте используется устаревший термин «гражданская защита» вместо «гражданская оборона», а в качестве контакта ответственного взяты личные данные с сайта департамента образования и науки региона.

Вместе с отдельным распоряжением авторы вбросили изготовленную при помощи нейросетей «памятку об эвакуации».

«В последнее время число таких подделок растет. Украинские спецслужбы неоднократно использовали этот метод для создания паники в приграничных районах», — заявили в оперативном штабе Брянской области.

В ведомстве призвали жителей проверять информацию и доверять только официальным источникам.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.