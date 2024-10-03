Фейк: в Воронежской области началась подготовка к мобилизации мужчин младше 55 лет

В Воронежской области якобы началась подготовка к мобилизации мужчин младше 55 лет. 360.ru проверил эту информацию.

Фейк

В Telegram-канале «Ворнадзор: Воронеж против войны и коррупции» появилась информация о том, что в Воронежской области якобы готовятся мобилизовать мужчин младше 55 лет. Сотрудники военкоматов «ездят по деревням и обходят все дворы, сообщая о скорой мобилизации».

Людям посоветовали собирать вещи и ждать повестки на «Госуслугах». Отдельно сообщили о том, что мобилизовать будут военных специалистов по понтонным мостам.

Правда

Мобилизацию в России может объявить только президент. Сотрудники военкоматов не вправе ходить и объявлять о ней в инициативном порядке, что четко прописано в федеральном законе № 31-ФЗ от 26.02.1997 «О мобилизации и мобилизационной подготовке».

Руководство страны, в том числе военное, пополняет ряды армии за счет контрактников. Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев в начале июля заявлял, что за первое полугодие на контрактную службу поступили 190 тысяч человек, а динамика прибавления личного состава Вооруженных сил РФ на тот момент превышала одну тысячу человек в день.

О том, что набор контрактников превышает ожидания, в конце сентября говорил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, в России не планируют проводить мобилизацию из-за отсутствия дефицита контрактников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале сентября тоже говорил о том, что в России не обсуждают вторую волну мобилизации.

Информация про обход дворов и домов в селах Воронежской области вызывает сомнения, так как сами авторы поста заявили, что якобы мобилизации подлежат специалисты понтонно-переправочных средств. В России все военнообязанные граждане имеют воинско-учетную специальность, и в военном билете прописывается соответствующий код ВУС. У специалистов понтонно-переправочных средств ВУС начинается с трехзначного кода 167, к примеру, понтонерам присвоен код ВУС 167618.

Военкоматам известно о воинских специальностях россиян. Поэтому, если вопрос касается привлечения специалистов по понтонным переправам, нет необходимости обходить все дворы и дома. Заранее известно, где проживают граждане, проходившие срочную военную службу в соответствующем роде войск.

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