Фейк: в Тульской области официально ввели режим блокировки интернета

В Сети появились сообщения, что с 1 августа в Тульской области из-за частых налетов БПЛА официально введут режим полной блокировки интернета. Эту информацию проверил 360.ru.

Фейк

В некоторых Telegram-каналах появились посты о том, что в регионе с августа официально введут специальные меры для борьбы с украинскими беспилотниками. В сообщениях говорилось, что власти решили предотвращать атаки на химические предприятия с помощью введения режима блокировки интернета.

Правда

На самом деле режим тотальной блокировки в Тульской области вводиться не будет. В регионе начали отключать только мобильный интернет и только на время опасности атаки БПЛА.

Дело в том, что дроны могут использовать мобильные данные для позиционирования в условиях работы средств РЭБ, по этой причине отключение мобильного интернета стало одним из способов борьбы с ними. Несмотря на ограничительные меры в отношении 4G/LTE, кабельный интернет, а также точки WiFi, в том числе общественные, продолжают работать.

Кроме того, в области начали развивать покрытие общественных WiFi-сетей. По данным «Тульской правды», на совещании 21 июля губернатор Дмитрий Миляев получил доклады чиновников о реализации мер по нивелированию проблем с отключением мобильного интернета.

Замминистра цифрового развития и связи Тульской области — директор департамента информационной безопасности Роман Борисов доложил, что на портале «Открытый регион» разместили публичную карту точек Wi-Fi.

В нее добавили 173 места из открытых источников. Также в восьми муниципальных образованиях до 25 июля дополнительно установят еще 131 точку. Их разместят на остановках общественного транспорта, в домах культуры и учреждениях здравоохранения. Также до конца года офлайн-карта появится в приложении «Арсенал услуг Wi-Fi».

Информация о полной блокировке интернета в Тульской области оказалась недостоверной — в целях защиты в регионе ограничивают мобильный интернет и делают упор на создание общедоступных сетей WiFi.