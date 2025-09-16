Фейк: в Сети публикуют списки без вести пропавших в зоне СВО

Списки без вести пропавших в зоне СВО военных не публикуют в интернете

В Telegram-чатах появились сообщения, якобы содержащие доступ к спискам пропавших без вести на СВО. Авторы публикаций утверждают, что можно узнать судьбу солдата, перейдя по ссылкам в их постах.

В Telegram-каналах разместили посты, которые якобы содержат доступ к спискам людей, пропавших без вести в зоне спецоперации. Некоторые авторы постов предлагают узнать судьбу пропавшего солдата. Для этого внутри сообщений разместили ссылки, однако они не прописаны непосредственно адресами страниц, а скрыты за словами «Проверить».

Сотрудник 360.ru специально последовал призыву «Проверить». На странице, размещенной в посте, нет никаких списков, только анкета, в которой предлагается указать ФИО свои и человека, которого разыскивают.

На самом деле, никакой связи с какими-либо списками пропавших без вести эти посты и эти авторы не имеют. Переходить по ним не рекомендуется.

Также авторы анкеты очень хотят знать, кем доводится лицо, которое разыскивают, тому, кто его ищет. В заключение необходимо указать паспортные данные, включая серию, номер, кем и когда выдан; а также номер телефона для связи. Ниже прописан дисклеймер, что, передавая данные, человек соглашается на обработку данных «для целей организации поиска».

Любому информационно грамотному человеку понятно, что это лендинговая страница мошенников, причем их национальная принадлежность не имеет значения: они могут быть как с Украины, так и из любой другой страны. Самое важное для них – выудить информацию из потерявших надежду найти родного человека людей, граждан, у которых в силу обстоятельств отключается критическое мышление.

Мошенники могут воспользоваться полученной информацией по-разному. Это может быть и простая продажа личных данных, и изощренная схема с выманиванием денег из родственников под видом того, что их «родственник жив, однако находится в плену, и чтобы к нему относились хорошо, потребуются деньги».

Существуют официальные безопасные способы поиска родных, пропавших без вести в зоне СВО. Вот пример для Москвы: на сайте уполномоченного по правам человека в городе Москве есть алгоритм поиска.

В алгоритме прописано, что обращаться можно в Минобороны, к уполномоченному по правам человека в России, региональным омбудсменам, а также в Международный Комитет Красного Креста, так как МККК официально сотрудничает со всеми сторонами.

По Женевским конвенциям, они обязаны предоставлять МККК информацию о тех, кто попал в плен. После приема заявления МККК осуществляет поиск информации о вашем родственнике по своей базе данных.

Если данные совпадут, сотрудники МККК свяжутся с вами по тем контактным данным, которые вы указали. Если нет, то поиск продолжат. Официальный сайт Красного Креста — www.icrc.org/ru.

А это ссылка на анкету, которую предлагает заполнить гуманитарная организация для последующего поиска человека. Красному Кресту не нужно знать паспортные данные обращающихся. У них цель — помочь найти родственника, паспортные данные ищущего им не помогут.

Больше никакие ресурсы не уполномочены помогать в поисках и, скорее всего, имеют корыстные цели. В посте, который и стал причиной статьи, даже напрямую написано: «Один просмотр может вернуть надежду». Это неприкрытая манипуляция, игра на чувствах с целью завладения личными данными для дальнейшего неправомерного использования.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.