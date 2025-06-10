Фейк: в Иркутске и Саратове убрали стратегическую авиацию с аэродромов
Видео о переносе стратегической авиации с аэродромов Иркутской области — фейк
Администраторы региональных пабликов получили видео, на которых губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Саратова объявили о перебазировании стратегической авиации с аэродромов. Утверждается, что система «Зефир» подтвердила подлинность этих записей. Что произошло на самом деле — разобрался 360.ru.
Фейк
Ряд региональных информационных Telegram-каналов получил по каналам обратной связи и предложений видеоролики с главами Иркутской и Саратовской областей, которые рассказывают о том, что никакого вреда при атаке ВСУ на военные аэродромы в этих регионах не было, а технику перебросили в другие локации. Видеоматериалы сопровождались сообщением о том, что эти ролики подлинные и были проверены специализированной системой «Зефир».
Правда
Начнем с того, что информирование о возможном ущербе от атак на военные объекты, а также передислокации формирований находится в ведении Минобороны России. Главы регионов, как правило, комментируют ситуацию вокруг гражданской инфраструктуры. При детальной проверке легко обнаруживается, что представленные видео являются дипфейками. Для видео с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым взяли его обращение к участникам выездной стажировки Минпромторга «Федеральная практика», которая проходила в Иркутске 4–6 июня.
Естественно, речь главы региона касалась организационных аспектов вокруг мероприятия, а не военного аэродрома в области, название которого в дипфейке даже не произнесли. Губернатор лишь «сказал» словосочетание «наш аэродром».
В случае с Саратовской областью так и вовсе те, кто якобы борется с фейками, рассылая дипфейки, ошиблись с должностью спикера, назвав губернатора Романа Бусаргина мэром Саратова. За основу дипфейка взяли видео с заседания правительства региона от 3 июня.
То, что это то же самое видео, можно понять по монтажу и чередованию планов. На заседании обсуждалась модернизация больниц в Саратовской области, ситуация вокруг военных объектов не затрагивалась.
Кроме вышеописанных факторов, стоит также обратить внимание на сами тексты, якобы отправленные профессиональными журналистами-фактчекерами. В сопроводительных сообщениях много стилистических ошибок, указывать мы их не будем, чтобы производители фейков продолжали легко себя изобличать, но отметим одну орфографическую: почти в самом конце сообщения про иркутского губернатора использовано слово «внезависимости». По всей видимости, авторы не договорились, что там должно быть: «в независимости» или «вне зависимости», и приняли соломоново решение не делить слово как фонетическую единицу.
Что касается системы «Зефир», на которую ссылались авторы дипфейков, то это система мониторинга, разработанная АНО «Диалог Регионы» для анализа и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения.
Точность и эффективность системы растет по мере продолжающегося машинного обучения, поэтому авторам дипфейков приходится выдавать себя за саму антидипфейксистему. Стоит знать, что у «Зефира» нет собственного Telegram-канала, он используется только сотрудниками АНО «Диалог Регионы» и партнерами организации.
Указанные сообщения про глав регионов были и вовсе отправлены не из канала, а из персонального аккаунта в Telegram. При этом отметим, что реальная система «Зефир» определила видео как дипфейки.
Таким образом, информация о том, что видео с главами регионов, рассказывающими про состояние военных объектов на их территориях, являются подлинными, не соответствует действительности.
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