Фейк: в Иркутске и Саратове убрали стратегическую авиацию с аэродромов

Администраторы региональных пабликов получили видео, на которых губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Саратова объявили о перебазировании стратегической авиации с аэродромов. Утверждается, что система «Зефир» подтвердила подлинность этих записей. Что произошло на самом деле — разобрался 360.ru.

Фейк

Ряд региональных информационных Telegram-каналов получил по каналам обратной связи и предложений видеоролики с главами Иркутской и Саратовской областей, которые рассказывают о том, что никакого вреда при атаке ВСУ на военные аэродромы в этих регионах не было, а технику перебросили в другие локации. Видеоматериалы сопровождались сообщением о том, что эти ролики подлинные и были проверены специализированной системой «Зефир».

Правда

Начнем с того, что информирование о возможном ущербе от атак на военные объекты, а также передислокации формирований находится в ведении Минобороны России. Главы регионов, как правило, комментируют ситуацию вокруг гражданской инфраструктуры. При детальной проверке легко обнаруживается, что представленные видео являются дипфейками. Для видео с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым взяли его обращение к участникам выездной стажировки Минпромторга «Федеральная практика», которая проходила в Иркутске 4–6 июня.

Естественно, речь главы региона касалась организационных аспектов вокруг мероприятия, а не военного аэродрома в области, название которого в дипфейке даже не произнесли. Губернатор лишь «сказал» словосочетание «наш аэродром».

В случае с Саратовской областью так и вовсе те, кто якобы борется с фейками, рассылая дипфейки, ошиблись с должностью спикера, назвав губернатора Романа Бусаргина мэром Саратова. За основу дипфейка взяли видео с заседания правительства региона от 3 июня.

То, что это то же самое видео, можно понять по монтажу и чередованию планов. На заседании обсуждалась модернизация больниц в Саратовской области, ситуация вокруг военных объектов не затрагивалась.