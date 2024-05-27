Фейк: в Башкирии уроженцы Армении подрались с участниками СВО

В Сети стали распространяться сообщения о том, что в селе Верхнеяркеево Илишевского района (Башкирия) якобы прошла массовая драка, участниками которой стали уроженцы Армении и находящиеся в отпуске бойцы спецоперации. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

Ряд Telegram-каналов сообщил, что в одном из башкирских сел возник конфликт между представителями армянской диаспоры и участниками СВО. По их данным, после словесной перепалки на двух бойцов якобы напали несколько злоумышленников, после чего на защиту военных встали жители населенного пункта. В результате произошла массовая драка, в которой участвовали более 100 человек.

Правда

Потасовки возникли не на почве национальной розни, а из-за бытового конфликта. По словам главы Илишевского района Ильдара Мустафина, драка случилась 18 мая в местном кафе, а причиной ссоры, которая переросла в потасовку, стал бытовой конфликт, произошедший во время распития алкогольных напитков.

Мустафин объяснил, что владельцы кафе и правоохранители провели профилактические мероприятия и урегулировали ситуацию. Он добавил, что никаких скрытых мотивов в виде разжигания межнациональной розни в этой драке не было.

Можно предположить, что отдельные источники специально начали раздувать идею межнациональной розни. С помощью фейков они пытаются посеять ненависть и вражду на национальной почве, которая может играть на руку противникам государства. Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, поэтому президент Владимир Путин неоднократно призывал беречь единство народа и с уважением относиться к межнациональному миру.