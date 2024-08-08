Фейк: украинские боевики угнали машину скорой в Курской области

Украинские военные якобы угнали машину скорой помощи в Курской области. Некоторые паблики утверждают, что диверсанты отправились в Курск. Что на самом деле происходит — выяснил 360.ru.

Фейк

Telegram-каналы и паблики распространяют информацию с «ориентировкой УМВД России по Курской области» на розыск автомобиля скорой помощи, который будто бы угнали военнослужащие ВСУ. Автомобиль якобы с диверсионно-разведывательной группой направляется в сторону Курска.

В качестве доказательства к постам прилагается скан-копия «ориентировки», в которой говорится, что вэсэушники захватили медицинскую «Газель» с госномером М926АВ 77.

Правда

«Ориентировка» составлена на бланке, который похож на оригинальный, однако быстро становится понятно, что это фальшивка. Во-первых, бросается в глаза неправильный перенос слова «области», которое ушло на следующую строку без слова «Курской». Во-вторых, с ошибкой написано название улицы «Серафима Соровского». Адрес главка указан без индекса, что тоже не соответствует правилам оформления шапки для таких документов.

Далее для обозначения аббревиатуры, обозначающей государственные регистрационные знаки, взяли непонятное сочетание «гр.з.», хотя было бы правильно грз или ГРЗ. В словосочетании «под управлением» пропущена буква «м» в конце. В номерах телефонов в ориентировках не пишут +7, так как это международный префикс связи, а код города выделяют скобками. Это опять же может говорить о том, что составляли «ориентировку» люди без знания региональной специфики.

Ну и самое главное — в черно-белую ориентировку вставили цветное фото разыскиваемого автомобиля. На фото изображена «Газель», которую якобы боевики ВСУ угнали в приграничном районе, но на машине номера Московского региона, а конкретнее, Москвы. Автомобиль с такими номерами вряд ли находился бы в курском приграничье.

Второй момент, на который нельзя не обратить внимание: за рулем сидит человек в защитном костюме и маске, как во время пандемии COVID-19. Это фото легко можно найти в интернете, оно сделано не позднее 15 апреля 2020 года в Москве и никакого отношения к событиям в Курской области не имеет.

В УМВД России по Курской области также опровергли информацию о том, что в розыск был объявлен автомобиль скорой помощи.

«Ориентировка» с информацией об угоне была вброшена для создания паники и дестабилизации обстановки в Курске, по многим факторам в этом фейке можно увидеть следы работы украинских ЦИПсО.

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