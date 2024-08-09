Фейк: украинские беспилотники заметили в районе Курчатова

Сбежавший из России Александр Невзоров* распространил данные о якобы летавших беспилотниках в районе Курчатова Курской области. Также журналист утверждает о боестолкновениях в Льговском районе. К реальности его вбросы никакого отношения не имеют. Иноагент просто пытается посеять панику, отрабатывая свои гонорары.

Фейк

Над Курчатовым минувшей ночью летали БПЛА. Около расположенной там АЭС «было громко». Такую информацию опубликовал в своем Telegram-канале Александр Невзоров*. Также беглый журналист заявил о том, что в Льговском районе начались боестолкновения ВС РФ с ВСУ. Помимо этого, он указал на введение режима ЧС федерального характера во всей Курской области.

Правда

Признанный иноагентом Невзоров* просто отрабатывает гонорары, дезинформируя подписчиков и нагнетая обстановку. В первую очередь режим ЧС федерального характера — это юридический термин.

Такой режим подразумевает введение специальных условий, позволяющих в кратчайшие сроки организовывать помощь пострадавшему населению, например перемещать жителей или производить единовременные выплаты.

Сообщения о боестолкновениях в Льговском районе тоже не соответствуют действительности. Глава Льговского района Сергей Коростелев 9 августа заявил, что обстановка в районе хоть и напряженная, но контролируемая. Отдельно он отметил, что необходимости в эвакуации людей с территории района нет.

Также Коростелев подчеркнул, что все службы Льговского района Курской области работают штатно, перекрытий дорог нет.

В городе-спутнике Курской АЭС Курчатове обстановка также напряженная, однако все службы и предприятия работают в штатном режиме, об это рассказал мэр Игорь Корпунков. Он призвал жителей не поддаваться панике и не верить информационным провокациям врага.

Корпунков напомнил, что цель противника — посеять панику среди населения, создать неуправляемую ситуацию и хаос.

Таким образом, информация о неспокойной обстановке около Курской АЭС является недостоверной. Как заявил мэр Курчатова, рядом с которым находится станция, все службы и предприятия города работают в штатном режиме, а все сообщения об угрозах для Курской АЭС являются попытками запугать население региона и создать хаос.

* Внесен в реестр иностранных агентов в России.