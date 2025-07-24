Фейк: участникам СВО рассылают приглашения в пилотный проект по обеспечению землей

В Сети появились сообщения, что воронежский филиал фонда «Защитники Отечества» якобы устроил массовую рассылку обращений ветеранам СВО. Военнослужащих приглашают участвовать в пилотном проекте по обеспечению землей. Эту информацию проверил 360.ru.

Фейк

В Сети распространилась информация, что некоторые участники спецоперации получили от воронежского филиала фонда «Защитники Отечества» предложения о вступлении в Telegram в группу из 50 человек, ранее получивших отказ в выделении земельного участка.

В рассылке указывалось, что список имен якобы передадут в Минимущество Воронежской области. После этого при посредничестве губернатора Александра Гусева для части земель изменят целевое назначение и выделят их участникам СВО.

Правда

На самом деле фонд «Защитники Отечества» не занимается вопросами выделения земельных участков. На сайте структуры нет никакой информации об этом виде деятельности.

Также на недостоверность сообщений об обещании помощи в выделении земельных участков указали в правительстве Воронежской области. Представители властей заявили «Российской газете», что рассылка не имеет никакого отношения к воронежскому филиалу фонда. Письма отправляли мошенники, которые хотели украсть персональные данные военных.

Аккаунт, с которого делалась рассылка, создан в начале июля этого года. Кроме того, сотрудники фонда не общаются со своими подопечными в мессенджерах.

В региональном правительстве уточнили, что бойцы СВО действительно имеют право на получение земельных участков при наличии удостоверения ветерана боевых действий, звания Героя России или награждении орденом. Чтобы воспользоваться этим преимуществом, следует подать заявление в органы местного самоуправления по месту жительства, МФЦ или через «Госуслуги».

Предупреждение о том, что рассылка является фейком и уловкой мошенников, опубликовало и сетевое издание «Новости Воронежа». Оно подчеркнуло, что филиал фонда не направлял никому подобных сообщений.