Фейк: у учителей в Подмосковье с 1 октября начнут удерживать часть зарплаты на нужды СВО

В Подмосковье не будут удерживать зарплаты работников образования для нужд СВО

С 1 октября 2025 года в Подмосковье часть зарплаты работников муниципальных школ якобы будет удерживаться на нужды СВО. Сумма составит размер заработной платы за три дня. Так ли это, выяснил 360.ru.

Фейк

В Сети распространяется документ, согласно которому в Московской области с работников образования будут удерживать заработную плату для перечисления на нужды СВО. В качестве доказательства приводится распоряжение министерства образования Московской области за электронной подписью первого заместителя министра образования Подмосковья Охрименко.

Правда

На самом деле документ, который приложен к постам, поддельный. На портале министерства образования Московской области нет документа с соответствующей датой и номером.

Поддельное распоряжение датировано 25 сентября 2025 года и имеет номер Р-817. Предыдущее действительное распоряжение, загруженное на портал, принято 22 сентября и загружено на портал 23 числа, день спустя. Следующее распоряжение было принято и подгружено в систему 1 октября 2025 года, его номер РС/Л-1269.

Бросается в глаза тот факт, что все распоряжения после самого слова «Распоряжение» в шапке документа имеют некое описание. К примеру, для документа Р-816 — «О внесении изменений в адресный перечень основных средств, финансирование которых предусмотрено мероприятием 08.06 подпрограммы 3 „Профессиональное образование“ государственной программы Московской области „Образование Подмосковья“ на 2023–2027 годы».

А для документа № РС/Л-1269 — «О проведении аккредитационной экспертизы в отношении ранее не аккредитованных образовательных программ, реализуемых АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ „МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ № 1“. В поддельном документе нет описания после слова „Распоряжение“, указаны только адресаты.

Ну и, пожалуй, самый главный признак подделки — просроченная электронная подпись. Внизу документа в описании электронной подписи написано: «Владелец Охрименко Артем Викторович. Действительно с 19.07.2023 года до 11.10.2024 года». Таким образом, документ не имеет юридической силы. Кроме того, стоит отметить, что первым заместителем министра образования Московской области Охрименко был с июня 2023 года по апрель 2024-го, когда был повышен до непосредственно министра образования региона. Однако уже в сентябре 2024 года Охрименко и вовсе покинул пост министра образования Подмосковья.

Кроме всего прочего, в перечне поручений президента РФ по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 1 апреля 2025 года нет шестого абзаца в подпункте «а» пункта № 2, на который ссылается поддельное распоряжение. А само заседание по науке и образованию было 6 февраля, больше мероприятий по этой линии не было.

Волна сообщений с информацией об удержании зарплат учителей прокатилась еще в начале учебного года. В Сети находили распоряжения и постановления местных властей Краснодарского края, Республики Дагестан и других, однако все подобные фейки были опровергнуты в Дагестане, Северной Осетии, в Краснодарском крае, в Челябинской области.

Таким образом, информация о том, что у работников образования в Подмосковье будут удерживать часть зарплаты для перечисления на нужды СВО, является недостоверной. Подобные документы создаются и распространяются украинскими ЦИПсО с целью дискредитации разных уровней власти в России и дестабилизации общественной обстановки.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.



