Фейк: «Транснефть» сократила прием сырья у производителей из-за атак БПЛА

В некоторых Telegram-каналах появились посты о том, что «Транснефти» якобы пришлось сократить прием сырья у производителей на фоне атак украинских беспилотников. Эту информацию проверил 360.ru.

Фейк

В Сети опубликовали предупреждение о вынужденном сокращении добычи нефти в России из-за регулярных атак БПЛА. В качестве аргумента авторы постов сослались на агентство Reuters, которое первое написало об этом.

Правда

Информацию об ограничениях приема сырья опровергла сама «Транснефть». В пресс-службе подчеркнули, что фейковые сообщения со ссылкой на неизвестные источники в российском ТЭК наносят имиджевый урон компании.

В «Транснефти» предположили, что публикации распространили для дестабилизации обстановки в рамках развязанной Западом информационной войны против России. Пресс-служба добавила, что компания выполняет все обязательства в полном объеме.

По данным ТАСС, по итогам первого полугодия выручка «Транснефти» выросла на 0,3%. Небольшой рост объясняется снижением объемов транспортировки нефти по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в связи с действием соглашений ОПЕК+.

В компании добавили, что сейчас идет завершающая стадия работы по расширению магистральных нефтепроводов в направлении порта Новороссийск. Также на территории Новороссийского судоремонтного завода строится универсальный перегрузочный комплекс.

«Продолжается реализация проекта, направленного на обеспечение надежности системы магистральных трубопроводов и сохранение качества экспортных потоков нефти», — уточнили в «Транснефти».

Компания является оператором российского участка трубопровода «Дружба», по которому нефть поставляется в Европу. По данным газеты Politico, несмотря на попытки стран Евросоюза отказаться от энергоресурсов из России, в объединении признают невозможность полного прекращения поставок до 2027 года.

От российской нефти не планируют отказываться Венгрия и Словакия. Также венгерское руководство дало понять, что страна не остановит поставки и дальше, если не будет достойной альтернативы, сообщило издание «Нефть и капитал».

По информации «Инфотэк», после публикации материала Reuters на нефтяном рынке возник скачок. Агентству пришлось вставлять в текст комментарий «Транснефти», чтобы нивелировать влияние новости о возможном снижении предложения в ближайшем будущем.