Фейк: ССО Украины сбили дроном российский Ми-8

Силы специальных операций Украины якобы сбили российский вертолет Ми-8 с помощью дрона. Такие вбросы появились в некоторых Telegram-каналах, а распространяли их с понятной целью, но фейк быстро разоблачили.

Фейк

В украинских Telegram-каналах и пабликах распространяются сообщения о том, что ССО киевского режима смогли с помощью дрона сбить вертолет Ми-8 в районе Кутейникова в Ростовской области.

В качестве доказательства прилагаются якобы данные объективного контроля в виде монохромной записи, на которой на некоторое время видно винтокрылую машину.

Правда

На самом деле, новости о нейтрализации Ми-8 с помощью БПЛА — это фейк, призванный немного поддержать образ ВСУ на фоне обвала фронта.

Стоит обратить внимание на попытку выдать за Ми-8 другой вертолет. Судя по кадрам, очертания больше похожи на Ми-24, ударный вертолет меньших размеров. На записи нет момента поражения или падения вертолета. Траектория полета БПЛА проходит мимо воздушного судна: нет контакта, вспышки и следов поражения, после чего ролик обрывается на значительной дистанции между дроном и машиной.

На кадрах написано, что съемка ведется с дрона FP-1, однако такие БПЛА не предназначены для дистанционного подрыва боевой части. Их назначение — поражение наземных целей с фиксированными топографическими координатами на расстояниях до 700 километров днем или ночью, в условиях активных радиопомех.

То есть для детонации необходим контакт с препятствием. На фото таких дронов видно контактную часть в нижней носовой области.

За последнее время не зафиксировано никаких происшествий с вертолетами в Ростовской области. Фейк имеет все признаки информационной войны, но кроме желания отвлечь внимание от плохого состояния дел ВСУ на фронте, посты про сбитый с помощью недорогого дрона вертолет — попытка отвлечь внимание от коррупционного скандала, в котором оказалась замешана фирма-производитель FP-1 — Fire Point.

Компания, которая поставляет армии дроны и ракеты «Фламинго», связана с людьми, замешанными в «Миндичгейте». Некоторые фигуранты расследования Национального антикоррупционного бюро Украины были трудоустроены в фирме.

Таким образом, вброс про сбитый с помощью дрона вертолет может быть неуклюжей попыткой отвлечь внимание от расследования и других негативных новостей.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.