Фейк: Собянин выступил с заявлением о мобилизации в Москве

В Сети появились ролики, в которых мэр Москвы Сергей Собянин якобы выступил с разъяснением о проведении мобилизационных мероприятий в столице в случае объявления мобилизации. Однако они оказались очередным дипфейком.

Фейк

Телеграм-каналы и социальные сети распространяют видеоролики, в которых присутствуют мэр Москвы Сергей Собянин и военком Московского гарнизона Максим Локтев.

Они якобы заявили, что в случае объявления мобилизации в России мобилизационные мероприятия в столице не предусмотрены, жителей Москвы она никоим образом не коснется.

Правда

Эта информация недостоверна. Как неоднократно подчеркивали представители властей, ни в отдельных субъектах, ни в масштабах всей страны нет предпосылок для проведения мобилизации.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев отмечал, что у регионов России есть определенное задание по отбору военнослужащих по контракту. И они с задачей справляются.

Собянин называл беспочвенными призывы к тотальной мобилизации экономики для нужд войны. По его словам, подобные идеи не учитывают реалий современного хозяйственного уклада. Без функционирующей гражданской экономики не будет ни налогов, ни доходов, что приведет к политическому кризису и подорвет обороноспособность страны.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по комплектованию Вооруженных сил России военнослужащими по контракту также опровергал слухи о возможной мобилизации.

«Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, — не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку», — подчеркивал он.

Сами видеоматериалы с Собяниным и Локтевым являются дипфейками. Экспертиза системы «Зефир» показала, что данное видео сгенерировано с использованием технологий искусственного интеллекта. Систему разработали в АНО «Диалог Регионы» для мониторинга аудиовизуального контента, в том числе для выявления материалов категории «дипфейк».

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.