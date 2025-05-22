Фейк: сенатор Кондратьев выступил с провокационным заявлением о Чечне и СВО

Видеообращение сенатора Кондратьева стало основой для создания дипфейка об СВО

Поддельное видео с выступлением члена Совета Федерации от Курской области Алексея Кондратьева с провокационными заявлениями о его участии в боевых действиях в Чечне и зоне проведения специальной военной операции появилось в Сети. Для создания дипфейка авторы использовали реальное видео, в котором сенатор объявил о начале конкурса «Курск. Герои!».

Фейк

Член Совета Федерации от Курской области Алексей Кондратьев якобы выступил с рассказом о своем участии в боевых действиях во время контртеррористической операции в Чечне и специальной военной операции, в котором допустил серию провокационных заявлений. Ролик появился в YouTube-канале с двумя подписчиками.

Правда

Опубликованное видеообращение сенатора от Курской области Алексея Кондратьева оказалось дипфейком. Это показал анализ системы мониторинга аудиовизуальных материалов «Зефир», разработанный АНО «Диалог-регионы» для мониторинга и выявления подделок.

В ходе проверки обнаружились неестественные переходы кадров и механическая артикуляция выступающего. Авторы фальсификации специально вложили деструктивный смысл в речь сенатора, чтобы дестабилизировать общественный порядок и вызвать межнациональную рознь.

Кроме того, подделку разместили в YouTube-канале, где опубликованы ролики на украинском языке. С большой долей вероятности можно утверждать, что его используют в качестве первичного размещения деструктивного контента, созданного украинским Центром информационно-психологических операций (ЦИПсО) для последующего распространения.

Основой дипфейка стал ролик, в котором Кондратьев пригласил к участию в региональном конкурсе «Курск. Герои!» кадровых военных, ветеранов боевых действий, военных медиков, военнослужащих добровольного формирования «БАРС-Курск» и представителей волонтерского сообщества.

Прошедшим отбор участникам предлагали посты в административных органах, а также работу для восстановления гражданской инфраструктуры региона после атаки украинских боевиков. Это видео сенатор опубликовал в Telegram-канале.

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