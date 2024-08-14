Фейк: Рыльск скоро переименуют на украинский манер

В Рыльске неизвестные разместили на домах таблички, которые информируют о скором переименовании курского города в Рильск — якобы из-за подхода ВСУ. Однако менять название населенного пункта никто не собирается.

Фейк

В Курской области, на территории Рыльска, на домах появились таблички, обещающие скорое переименование города на украинский манер. Листовки с аналогичным содержанием подбрасывают в почтовые ящики.

Правда

В действительности это информационный вброс, инициированный ЦИПсО и направленный на дестабилизацию обстановки в Курской области.

Выбранный для фотографий ракурс не позволяет определить место съемки. На кадрах видны стены и подъезд, который может быть в любом районе любого города в странах СНГ и постсоветского региона с типовой застройкой.

Более того, автор видео говорит с ярко выраженным украинским акцентом. Это указывает, что съемку проводили на территории Украины. А размещенный на табличках и листовках QR-код перенаправляет на подозрительный Telegram-бот под названием Kursk_Russia. Его создали в августе 2023 года, но 13 августа 2024-го переименовали, что очередной раз указывает на недостоверность вброса.

ВС России продолжают отражать попытки вторжения ВСУ на территорию страны. Минобороны сообщало, что подразделения группировки «Север» при поддержке авиации, беспилотников и артиллерии не дали мобильным группам противника прорваться вглубь России в районах пяти населенных пунктов. Об окружении и тем более захвате Рыльска речи не идет.

Таким образом, информация о том, что в Рыльске неизвестные установили на домах таблички, обещающие скорое переименование города в Рильск в связи с подходом ВСУ, и подбрасывают аналогичные листовки в почтовые ящики, недостоверна. Фотографии являются информационным вбросом, направленным на дестабилизацию обстановки в Курской области. По множественным признакам очевидно, что видео постановочное, снято на территории Украины, а листовки — подделка. Вооруженные силы РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Об окружении или захвате Рыльска речи не идет.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.