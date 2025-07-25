Сегодня 18:49 Фейк: российских холостяков начнут наказывать отправкой на СВО Сообщения о наказании мужчин-одиночек в России оказались недостоверными 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com Спецоперация

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В Сети появились сообщения о том, что в России якобы начнут применять жесткие меры в отношении неженатых мужчин, которые в течение трех месяцев не ходили на свидания. Эту информацию проверил 360.ru.

Фейк В Telegram-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона опубликовали пост о том, что в России будут наказывать мужчин-одиночек. По данным ресурса, депутаты Госдумы уже рассматривают инициативу о необходимости отправлять в зону СВО неженатых мужчин, которые отказываются ходить на свидания. Канал Гордона отметил, что законопроект обяжет помещать имена одиночек в «черный список МВД» и наказывать их исправительными работами или отправкой в зону СВО.

Фото: Публичное достояние

Правда

На самом деле украинский журналист сослался на статью на сайте Passion.ru, где говорилось о некоей инициативе, разработанной общественниками. В материале указали, что проект передали депутату Госдумы, главе комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной. Активисты отметили в обращении к парламентарию, что в стране необходимо создать список неженатых мужчин, которые не предпринимают попыток создать семью. По их мнению, если россиянин в течение трех месяцев не встречается с девушками, то ему необходимо назначать исправительные работы. Также авторы инициативы попросили отправлять холостяков в армию. Вот якобы цитата из документа: «Если после трех свиданий отсутствует прогресс — мужчина отправляется служить Родине. Свадьба или ГУЛАГ? Выбирай холостяк! Либо жениться, либо осваивать Сибирь». Также депутатов призвали обязать рестораны предоставлять ночь в отеле парам, если их чек достигает определенной суммы. Авторы инициативы уточнили, что один из московских ресторанов уже запустил такую акцию: влюбленным дарят ночь в номере при сумме заказа от 50 тысяч рублей.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Парламентарий Нина Останина в беседе с изданием «Абзац» сообщила, что комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства не получал подобное обращение от общественников.

«Таких инициатив в наш комитет не поступало, — заявила депутат. — Для исправления демографической ситуации в стране не надо заводить никаких реестров. Это не совпадает с моим подходом, я против того, чтобы кошмарить наших мужчин. Известно, что мужчины живут на 10 лет меньше, чем женщины. Нужно бороться за их здоровье и относиться к ним бережно». Новость о «реестре холостяков» прокомментировала и зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По информации «Газета.ru», он назвал предложение клоунадой. Милонов обратил внимание, что некоторые мужчины ходят на свидания, но не воспринимают встречи как начало серьезных отношений. Причиной проблем с созданием семей он назвал инфантилизм, свойственный некоторым россиянам. Таким образом, информация о возможном появлении списка холостых мужчин оказалась недостоверной. Подобная инициатива не поступала депутатам, а сама идея подверглась критике.

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