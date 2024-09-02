В Сети начали распространять информацию о том, что российские военные якобы уничтожают приграничный город Суджу. При этом ВСУ будто бы помогают местным жителям. Однако эти данные являются фейком.

Фейк

Украинские Telegram-каналы активно распространяют информацию о том, что бойцы ВС Росси якобы планомерно «стирают с лица земли» Суджу. При этом в СМИ Украины с одинаковым посылом пишут о том, что военные ВСУ являются «опорой для местного населения». Украинские военные якобы снабжают россиян в приграничном городе водой и продуктами.

Также вражеские паблики тиражируют данные о том, что из примерно пяти тысяч человек населения в Судже осталось только 250 жителей, большинство из которых — пожилые люди.

Правда

На самом деле российские военные активно выдавливают боевиков ВСУ с территории Курской области. Украинские паблики пишут о том, что ВС РФ наносят удары управляемыми авиабомбами. Однако российские бойцы ведут избирательный огонь, они поражают именно боевиков ВСУ.

Украинские СМИ будто получили команду на обеление в информационном пространстве своих действий в курском приграничье, тиражируя фейки о действиях России. ВСУ испортили свою репутацию в глазах западных союзников. Без внимания не осталось подражание немецким фашистам, которых изображали украинские боевики, издеваясь над потерявшимся пенсионером.

Также показательно интервью, которое итальянский журналист Иларио Пьянерелли взял у неонациста ВСУ. Последний предстал перед зрителями в кепке со знаком дивизии СС* «Лейбштандарт Адольф Гитлер», кадры показали в Telegram-канале RT.

После провалов ВСУ местные СМИ пытаются показать украинских военных в лучшем свете, показывая проморолики с раздачей продуктов людям. Однако эти кадры выглядят неестественными.

При этом противника, в рядах которого наемники, часто замечают за мародерством и разрушениям. Также убийствами и похищением мирных жителей, которых вывозят в рамках «пополнения обменного фонда». Кадры с подтверждением публиковал у себя в Telegram-канале журналист и блогер Анатолий Шарий.

Таким образом, информация о планах российских военных стереть с лица земли Суджу оказалась фейком. Также кадрами с помощью ВСУ мирным жителям направлены на обеление украинской армии после нескольких скандалов с фашистской символикой и прочих преступлений.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

* Подразделение ваффен СС признано Нюрнбергским трибуналом преступной организацией.