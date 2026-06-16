Слух о прицельной атаке на Киево-Печерскую лавру оказался ложным

В некоторых пабликах и мессенджерах появились сообщения, что российские военные якобы целенаправленно нанесли удар по Киево-Печерской лавре в украинской столице. Однако они являются ложными.

Фейк

В Сети проукраинские источники распространяют сообщения о том, что российские силы якобы целенаправленно нанесли удар по Киево-Печерской лавре. Вбросы происходят на уровне постов в каналах, а также в комментариях к сообщениям о происшествии.

Правда

В Министерстве обороны России такие выводы опровергли. По имеющимся подтвержденным данным, по комплексу зданий Киево-Печерской лавры ударила ракета американского ЗРК Patriot.

В ведомстве отметили, что одной из вероятных причин сбоя в работе системы стала поставка Западом киевскому режиму снарядов с просроченным сроком хранения.

Ответственность за удар ракетой Patriot по Киево-Печерской лавре лежит исключительно на Украине, подчеркивал также военный эксперт Игорь Коротченко.

«Инцидент является следствием действий ВСУ, а также, очевидно, поставок зенитных управляемых ракет комплексов Patriot с истекшим техническим ресурсом. Ответственными за произошедшее целиком и полностью являются Вооруженные силы Украины», — сказал он.

Аналитик напомнил, что ракеты Patriot должны уничтожить себя автоматически в случае промаха, но этого не произошло. Коротченко также назвал удары Вооруженных сил России по военным целям легитимными и соответствующими нормам ведения боевых действий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «состряпанной фальсификацией» утверждения Киева и Запада о том, что российские военные якобы нанесли удар по Киево-Печерской лавре.

«На лету „разобрались“. Внезапно вспомнили и про статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО», — заявила дипломат.

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