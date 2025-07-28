Фейк: российские дроны собирают в Китае

В Сети появилась информация, что российские ударные дроны на самом деле собирают в Китае, а отечественные специалисты только «приклеивают эмблему» и «докручивают гайки». Однако она оказалась фейком.

Фейк

Некоторые пользователи мессенджеров и социальных сетей начали сообщать, что Украина якобы не имеет возможности наносить удары по производству беспилотников в России, поскольку основные компоненты поставляются из Китая.

По их мнению, на российской территории осуществляется лишь финальная сборка продукции и якобы выявление сборочных предприятий нецелесообразно ввиду их минимальной технологической значимости в производственном цикле.

Правда

В России существуют собственные крупные производства по сборке дронов. Заводы секретные, поэтому в открытом доступе информация об их расположении не появляется.

Тем не менее выпуск ударных БПЛА «Герань» в России увеличили в девять раз, отмечал руководитель особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев в рамках программы на телеканале «Звезда».

«Это самый большой завод в мире по производству ударных беспилотников и самый секретный… В свое время был план — производить несколько тысяч „Гераней“, сейчас мы производим в девять раз больше, нежели планировалось», — заявлял он.