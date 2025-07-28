Фейк: российские дроны собирают в Китае
Слух о сборке российских дронов в Китае оказался фейком
В Сети появилась информация, что российские ударные дроны на самом деле собирают в Китае, а отечественные специалисты только «приклеивают эмблему» и «докручивают гайки». Однако она оказалась фейком.
Фейк
Некоторые пользователи мессенджеров и социальных сетей начали сообщать, что Украина якобы не имеет возможности наносить удары по производству беспилотников в России, поскольку основные компоненты поставляются из Китая.
По их мнению, на российской территории осуществляется лишь финальная сборка продукции и якобы выявление сборочных предприятий нецелесообразно ввиду их минимальной технологической значимости в производственном цикле.
Правда
В России существуют собственные крупные производства по сборке дронов. Заводы секретные, поэтому в открытом доступе информация об их расположении не появляется.
Тем не менее выпуск ударных БПЛА «Герань» в России увеличили в девять раз, отмечал руководитель особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев в рамках программы на телеканале «Звезда».
«Это самый большой завод в мире по производству ударных беспилотников и самый секретный… В свое время был план — производить несколько тысяч „Гераней“, сейчас мы производим в девять раз больше, нежели планировалось», — заявлял он.
Также эксперты признавали значительный рост производства российских ударных БПЛА. Представитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов объяснял ТАСС, что интенсивность применения дронов «Герань-2» против объектов ВСУ свидетельствует о полной загрузке соответствующих производственных мощностей.
Интересно
Михайлов подчеркнул, что в настоящее время в России функционирует как минимум два производственных комплекса по выпуску данной продукции, мощности которых при необходимости могут быть увеличены.
Таким образом, информация о якобы сборке российских дронов в Китае и минимальном участии российской стороны полностью недостоверна. В стране развернули собственные масштабные мощности, включая крупнейший в мире секретный завод по выпуску БПЛА «Герань» с девятикратным превышением изначальных планов.
Эксперты и официальные данные подтвердили, что рост производства высокотехнологичных беспилотников и их массовое применение опровергают тезис о «финальной сборке», демонстрируя полноценный цикл создания этой техники в России.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.