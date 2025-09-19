Фейк: россиян заставят отдавать 1% от чека в ресторанах на поддержку участников СВО

В Госдуме предложили россиянам оставлять 1% от суммы чека в ресторанах в поддержку участников СВО. Информацию активно распространяют СМИ и Telegram-каналы. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

В Сети активно распространяется информация о том, что в Госдуме рассматривают законопроект, который обяжет россиян передавать 1% от суммы чека из ресторанов и баров. Такую инициативу предложил депутат Михаил Матвеев, об этом он лично рассказал в эфире радио «Спутник». Парламентарий отметил нравственную сторону нового законопроекта.

По его мнению, новый закон создается, «чтобы человек, который веселится и отдыхает в дорогом ресторане, немного задумался о парнях на фронте, которые стоят где-то по колено в воде и защищают Родину».

Правда

Действительно, депутат Михаил Матвеев в эфире радио «Спутник» говорил о необходимости организации сбора в пользу участников СВО в виде 1% от чеков в ресторанах и барах. Однако инициатива не нова и появилась еще в мае 2023 года, и тогда активно обсуждалась обществом.

О том, как родилась идея и о возможных механизмах реализации, парламентарий рассказывал в интервью «Газете. Ru». Стоит обратить внимание на полную версию интервью Михаила Матвеева, которую радио «Спутник» также выложило в Сеть.

Радиоведущий Алексей Красильников предложил депутату обсудить результаты Единого дня голосования, который проходил 12–14 сентября, в рамках выборов в 81 субъекте Федерации прошли региональные и муниципальные выборы, а в 21-м из них были избраны губернаторы. В ходе беседы зашла речь и о том, что во многие региональные заксобрания прошли кандидаты, имеющие за плечами опыт спецоперации.

Касалась речь и законотворческой работы, в частности речь шла о том, что депутаты не всегда могут работать по распланированному расписанию, так как возникают различные важные обстоятельства, и это отчасти может влиять на рассмотрение тех или иных инициатив.

В части интервью с 09:47 Михаил Матвеев говорит, что в Госдуме накопилось немало еще не рассмотренных законопроектов. По результатам анализа собственных внесенных в Думу законопроектов депутат насчитал семь-восемь инициатив, которые «подвисли», причем «некоторые из них по два года».

Учитывая тему программы, Матвеев рассказал о законопроекте, который он инициировал с депутатом Вячеславом Мархаевым, согласно которому необходимо перечислять 1% по счету в ресторанах и барах в фонд «Защитники Отечества». Как рассказал сам парламентарий, этот документ до сих пор висит «нерассмотренный». Матвеев выразил предположение, что документ идет на отклонение и его просто публично не хотят отклонять.

Законопроект «о сборах с ресторанов на СВО» действительно был внесен в Госдуму 17 мая 2023 года. Однако, судя по данным на портале Системы обеспечения законодательной деятельности, он не дошел до этапа чтений и заархивирован. Профильный комитет 31 мая 2023 года вернул законопроект с требованием привести документ к такой форме, чтобы он выполнял требования Конституции России и Регламента Государственной Думы, так как отсутствовало заключение правительства России.

Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам посчитал, что законопроект в том виде, в котором его подали, нарушал п. 3 ст. 104 Конституции РФ, где сказано: «Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения Правительства Российской Федерации».

Тем самым также был нарушен пункт «д» статьи 105 Регламента ГД России, который требует следующее: при внесении законопроекта в Государственную Думу субъектом (субъектами) права законодательной инициативы должно быть представлено заключение Правительства Российской Федерации (по законопроектам, предусмотренным статьей 104 (часть 3) Конституции Российской Федерации).

В данный момент законопроект не рассматривается. Таким образом, информация о том, что россиян в скором времени могут обязать платить 1% от чеков в ресторанах и барах в пользу участников СВО и их семей, не является достоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.