Фейк: Россия столкнулась с нехваткой танков | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 16:47 Фейк: Россия столкнулась с нехваткой танков Информацию о нехватке танков у России опровергли РИА «Новости»

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В Сети появилась информация о том, что у России заканчиваются танки. Автор публикации аргументировал эту мысль тем, что на Параде Победы на Красной площади задействовали единственный танк Т-34-85 времен Великой Отечественной войны.

Фейк

Telegram-канал ЧТД заявил, что якобы у Вооруженных сил России заканчиваются танки. К такому выводу автор публикации пришел, основываясь на информации СМИ об участии на параде Победы единственного танка Т-34-85 времен Великой Отечественной. В действительности этот легендарный танк традиционно возглавляет колонну военной техники на 9 мая.

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Правда

Телеканал «Звезда» в 2023 году отмечал, что советский танк Т-34 открыл парад боевой техники на Красной площади. В этом году легендарный гусеничный танк также появится на мероприятии. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин объяснил участие Т-34 в параде. По его словам, он является символом Великой Отечественной войны.

«Наш легендарный Т-34 открывал парад — вот и вся песня. Это раньше было несколько танков, а сейчас так приняли решение. За Знаменем нашим прошел танк. Тут никакого подвоха, никакой хитрости. У нас достаточно этих танков» — сказал Заварзин в интервью изданию «Подъем».

В Ростехе заявляли, что проблем с поставками танков для ВС России нет. «Уралвагонзавод» на днях передал в войска очередные эшелоны танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Неделей ранее также выпустили танки Т-72Б3М.

В ноябре 2023 года Ростех отчитался об увеличении производства танков в семь раз, а легкой бронетехники — в 4,5 раза. Об этом говорил глава корпорации Сергей Чемезов, его цитировал ТАСС.

Таким образом, информация о том, что у России заканчиваются танки, недостоверна. Во главе колонны боевой техники на Параде Победы будет стоять легендарный танк времен ВОВ Т-34-85. Он является символом преемственности и мощи различных поколений боевых машин России. Поставки современных танков в войска идут по графику.

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