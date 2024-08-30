Фейк: Россия оказалась на пороге новой мобилизации

В Сети начали распространять информацию о том, что в России скоро начнется новая волна мобилизации. Данные об этом полностью недостоверны.

Фейк

На различных интернет-ресурсах стали публиковать сведения о якобы готовящейся в России мобилизации. Судя по публикациям, военкоматы составили списки, в которые внесли от 500 до 800 тысяч человек.

Правда

Подобные заявления с завидной регулярностью тиражируют в соцсетях и мессенджерах. Однако они не имеют под собой никакой почвы. Частичную мобилизацию в России завершили. Об этом сообщил президент Владимир Путин еще в октябре 2022 года. Предпосылок к возобновлению мобилизационных мероприятий нет.

Пополнение российских войск идет на добровольной основе и достаточно активно. По состоянию на июль 2024 года около 190 тысяч россиян заключили контракты с Минобороны. На это указывал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Также он сообщил, что среднесуточный темп набора в объединенную группировку войск составляет около одной тысячи человек.

События в Курской области поспособствовали увеличению потока желающих поступить на службу по контракту. Депутат Госдумы Андрей Гурулев также сообщил, что в ходе визита в Забайкальский край отметил приток желающих отправиться на службу по контракту на фоне ситуации в приграничном регионе.

«Нападение на Курскую область способствовало еще одной волне массового прихода добровольцев. Мужики идут защищать Родину», — подчеркнул Гурулев в своем Telegram-канале.

В России создали три оперативных группировки войск — «Белгород», «Курск» и «Брянск». Новая система обороны должна заставить по-новому работать и регионы, и федеральный центр.

«Работа ведется в круглосуточном режиме, поступающие из регионов запросы отрабатываются в суточный срок», — подчеркнул министр обороны России Андрей Белоусов.

В пользу того, что мобилизация неактуальна, говорит и тот факт, что количество желающих подписать контракт продолжает увеличиваться. Например, начальник пункта отбора на военную службу по контракту Ростова-на-Дону майор Игорь Минюков рассказал, что события в Курской области увеличили количество желающих подписать с Минобороны контракт и отправиться на СВО на 20%.

Таким образом, информация о том, что Россия на пороге новой мобилизации, а военкоматы составили списки, в которые включили от 500 до 800 тысяч человек, недостоверна. В действительности никаких предпосылок для мобилизации нет, поскольку пополнение войск ведется за счет добровольцев, которые заключают контракт с Минобороны. После событий в Курской области поток желающих отправиться на СВО значительно увеличился. В регионах отмечают 20%-ный рост желающих вступить в ряды ВС России.

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