Россия якобы не собирается прекращать боевые действия, несмотря на предложение о перемирии на время зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на официальных представителей киевского режима. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

В украинских СМИ распространяется информация о том, что Киев готов к перемирию с Россией на время Олимпиады-2026. Представитель МИД Украины в ответ на якобы предложение Италии заявил: «Мы поддерживаем такой призыв. Но следует напомнить, что Россия начинала ряд войн во время олимпийского перемирия. Россия начала вторжение в Грузию во время олимпийского перемирия. Россия начала вторжение в Украину во время олимпийского перемирия».

Правда

Заявление представителя МИД Украины — чистой воды попытка выиграть время ВСУ для перевооружения и переоснащения.

Киев ни разу не соблюдал перемирия, о которых были договоренности. К примеру, в этом году ВСУ несколько раз нарушили 30-часовое пасхальное перемирие. Вооруженным силам России пришлось отвечать, а также отражать массированную атаку БПЛА на российские регионы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова при общении с журналистами уличила спикера украинского внешнеполитического ведомства Георгия Тихого в незнании фактов об олимпийском перемирии, отметив, что у него «все в голове перепуталось».

Тихий обвинил Россию в развязывании войны с Грузией, однако Захарова напомнила ему, что в 2009 году международная комиссия ЕС признала, что именно режим бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а не Россия был ответственен за развязывание конфликта на Южном Кавказе. «Поэтому именно преступное руководство Саакашвили нарушило олимпийское перемирие». Летние Олимпийские игры в 2008 году проходили в Китае с 8 по 24 августа.

В ночь на 8 августа Грузия подвергла массированному артобстрелу Цхинвал (столицу Южной Осетии) и приступила к установлению контроля над регионом, начался крупномасштабный вооруженный конфликт. Днем 8 августа президент России объявил о начале операции по принуждению к миру в зоне конфликта.

В течение нескольких суток российские войска совместно с югоосетинскими вооруженными формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, а также во взаимодействии с абхазскими силами — из Кодорского ущелья в Абхазии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтным зонам районов Грузии. Боевые действия продолжались до 12 августа включительно.

Олимпийское перемирие предполагает прекращение боевых действий на время самих Игр, дополнительно период включает в себя семь дней до и семь дней после. В Древней Греции это время нужно было атлетам, которые часто служили воинами, для отбытия на Игры и возвращение с них.

В своей резолюции 48/11 от 25 октября 1993 года Генеральная Ассамблея ООН настоятельно призвала государства-члены соблюдать олимпийское перемирие в течение периода, начинающегося за семь дней до открытия и заканчивающегося через семь дней после закрытия каждых Олимпийских игр. При этом резолюции ГА ООН имеют более декларативный характер.

Что касается СВО в феврале 2022 года, то спецоперация началась 24-го, в то время как зимние игры в Пекине завершились 20 февраля. Таким образом, прошло не менее четырех дней после окончания Олимпиады.

Мария Захарова справедливо отметила, что в голове у представителя МИД Украины «все перепуталось»: СВО является следствием госпереворота, который был организован в Киеве в 2014 году. Хотя начало Евромайдана пришлось на 21 ноября 2013 года, основные события, которые привели к смещению законно избранного президента Януковича и захвату власти националистами, происходили как раз с 12 по 22 февраля. 18 февраля конфликт обострился. Организаторы Майдана ввели в игру неизвестных снайперов, от столкновений протестующих с правоохранителями погибли не менее 100 человек за день.

Все это — по сути, гражданская война — было организовано Западом на фоне проходившей в Сочи зимней Олимпиады. Соревнования проходили с 7 по 23 февраля 2014 года.

В свою очередь, известно, для чего хочет использовать олимпийское перемирие Киев. За месяц, на который намекает представитель МИД Украины, ВСУ будут перегруппированы, переоснащены, будет, возможно, получено оружие от западных спонсоров. Это не отвечает интересам России на фоне успехов на поле боя. В этом смысле ситуация никак не изменилась после предыдущих попыток соблюдения перемирия.

Таким образом, информация о том, что Россия хочет затянуть конфликт и не соглашается на олимпийское перемирие на время Игр в Италии, не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.