Фейк: потерявший ноги боец СВО ползал по брянской больнице

Видео с инвалидом 2020 года выдали за кадры с бойцом СВО

Авторы брянских пабликов и Telegram-каналов распространили видео с потерявшим ноги мужчиной, который ползает по территории больницы. В подписи к ролику указали, что это участник специальной военной операции, которому медперсонал не оказал помощи. Видео более пяти лет, и сняли его в Башкирии. Главный герой признавался, что передвигался на руках, чтобы в тайне от врачей покурить.

Фейк

Авторы утверждали, что медсестры не подходят к пациенту и не дают ему предназначенное кресло.

Проходящий лечение в одной из больниц Брянской области и потерявший ноги участник спецоперации вынужден ползать по полу , так как не получает необходимого ухода со стороны медицинского персонала.

Правда

Видео с ползающим инвалидом снято в 2020 году в Иглинской центральной районной больнице Башкирии.

Инициированная министром здравоохранения региона Максимом Забелиным внутренняя проверка показала, что пациент получал полный уход со стороны медицинского персонала.

В интервью мужчина рассказал, что коляска у него есть, но, чтобы не привлекать внимания медсестер, он ползком пробирался в ремонтируемую часть больницы, чтобы покурить.

Новый вброс можно квалифицировать как попытку дискредитировать помощь ветеранам СВО в Брянской области, которая в реальности носит системный характер. Бойцы проходят полное лечение и реабилитацию в лечебных учреждениях, где получают полный уход.

Как отметила начальник регионального отдела социальной помощи и реабилитации Департамента социальной политики и занятости населения Елена Язвенко, работа по поддержке ветеранов ведется системно.

Кроме того, брянские власти держат на контроле возвращение участников спецоперации к мирной жизни. В областной думе работает комитет по делам ветеранов, участников боевых действий и их семей. Там решают вопросы о санаторно-курортном лечении бойцов и другие.

Дополнительной мерой поддержки стал региональный проект «Брянские герои», инициированный губернатором 18 декабря 2024 года. Он предусматривает предоставление бойцам расширенного пакета социальных льгот.

