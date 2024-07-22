Фейк: подросткам в Крыму раздали повестки, чтобы отправить их в зону СВО

Украинские Telegram-каналы утверждают, что подростки в Крыму якобы получают повестки для участия в спецоперации. Молодых людей будто бы могут отправить в зоне СВО в следующем году. Так ли это — разобрался 360.ru.

Фейк

В Telegram-канале «Крымский ветер» появился пост, в котором говорится, что подростки в Крыму начали получать повестки на 2025 год. Якобы они подпадают под вторую волну мобилизации и их, как только им исполнится 18 лет, отправят в зону СВО, сообщили украинские «правозащитные» организации. Также указано, что под мобилизацию попадают несовершеннолетние, которые находятся в оздоровительных лагерях.

Telegram-канал ссылается на интервью «правозащитников», в котором один молодой человек рассказывал о том, что выехал из Крыма на Украину, так как опасался отправки в зону спецоперации, так как ему выдали приписное свидетельство.

Правда

Украинская пропаганда превратила в «страшилку про мобилизацию» совершенно обыденный процесс постановки на учет в военкомате подростков. Приписное свидетельство выдается гражданам России в год 17-летия. Таким образом, «голубую книжечку» многие получают в 16 лет.

Приписное свидетельство подтверждает факт постановки гражданина на учет. В нем фиксируется информация о призывнике. Документ необходим при поступлении в вузы, также его запрашивают работодатели, для которых наличие приписного является косвенным свидетельством благонадежности соискателя.

В материале, который опубликовал «Крымский ветер» говорится, что подростков собираются мобилизовать «во вторую волну частичной мобилизации», однако в России неоднократно заявляли, что второй волны не будет, так как Минобороны решает кадровые вопросы через подписание контрактов.

Военнообязанные граждане, которым исполнилось 18 лет, обязаны пройти военную службу по призыву. Именно для этого и проходит постановка на воинский учет. После исполнения 18 лет, при отсутствии отсрочек, молодые люди в весенний или осенний призыв отправляются на один год в ряды ВС России. Однако срочников не отправляют в зону СВО, это также неоднократно озвучивали власти.

Telegram-канал «Крымский ветер» давно себя зарекомендовал как пропагандистский рупор украинских ЦИПсО. Контент канала изобилует антироссийскими фейками, а порой админы собирают у доверчивых граждан информацию об ударах ВСУ для дальнейшей корректировки, что грозит последним серьезными проблемами с законом.

Репортаж украинских «правозащитников» о молодом человеке, который выехал из Крыма на Украину, призван побудить других подростков бежать под крыло Киева, однако это чревато для них почти гарантированным попаданием в ряды ВСУ и отправкой без подготовки на поле боя против ВС России. Оставшийся у власти вопреки украинской конституции президент Владимир Зеленский проводит жесткую мобилизационную политику, и снижение призывного возраста — вопрос времени.

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