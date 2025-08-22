Фейк: на территорию Белгородской области прорвались вражеские ДРГ

На фоне атаки дронов ВСУ и артиллерийских обстрелов в Белгородской области стали поступать сообщения о прорыве вражеских ДРГ. Так ли это, выяснил 360.ru.

Фейк

В различных Telegram-каналах появилась информация о том, что на территорию Шебекинского муниципального округа Белгородской области прорвалось несколько диверсионно-разведывательных групп врага. Об этом, в частности, говорится в Telegram-канале округа.

Правда

На самом деле, ни о каких прорывах ДРГ речи не идет. Нет никакой информации ни от местных властей, ни от Минобороны России.

Telegram-канал Шебекинского округа, в котором распространили информацию о якобы прорыве ДРГ, является фейковым. Его адрес — https://t.me/shebekinmooorf, сам канал создан около полуночи 22 августа, и сразу туда за одну минуту было добавлено несколько различных новостей, все они были размещены в 0:07.

В 0:08 как раз появилась фейковая информация про прорыв ДРГ. Больше новостей 0:08 на момент подготовки материала не было. Подписчиков у поддельного канала — 852. Для сравнения, у официального канала Шебекинского округа подписчиков — более 1830, а создан канал был в марте 2022 года. Адрес настоящего канала прост и лаконичен, не содержит лишних букв и наращений — https://t.me/shebekinoregion.

У главы округа есть свой Telegram-канал, и в нем также нет никакой информации по поводу ДРГ.

Кроме «атаки» в поддельных Telegram-каналах, ЦИПсО создали несколько дипфейк-видео с главами регионов и муниципалитетов на ту же тему — якобы прорыва ДРГ в Шебекинском округе. Тот факт, что видео были созданы с помощью нейросетей, определила система аудиовизуального мониторинга «Зефир»*. Дипфейки также можно определить благодаря несовпадающей артикуляции, а также одежде не по сезону.

Так, для создания видео с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым взяли его видео от 14 марта 2020 года, где он рассказывает о ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Совпадают и место съемки, и относительно теплая для конца августа одежда.

В случае с брянским губернатором Александром Богомазом было взято видео с выступлением на День физкультурника, от 9 августа 2024 года.

Для фейк-контента с мэром Белгорода Валентином Демидовым использовали его обращение от 12 марта 2024 года, тогда он рассказывал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на здание администрации города.

А для дипфейка с главой Грайворонского округа Дмитрия Панкова взяли запись прямого эфира в социальных сетях.

Таким образом, информация о том, что на территорию Шебекинского муниципального округа Белгородской области проникли украинские ДРГ, является недостоверной. ЦИПсО пытаются посеять панику среди населения и дестабилизировать общество.

* «Зефир» — система мониторинга АНО «Диалог Регионы» для анализа (выявления) и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.



