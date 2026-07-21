Фейк: глава Домодедова Хрусталева высказалась против включения участников СВО в предвыборные списки
Ролик главы Домодедова против участия бойцов СВО в выборах оказался дипфейком
В Сети появилось видео, на котором глава Домодедова Евгения Хрусталева якобы высказалась против включения участников СВО в предвыборные списки в ГД. Однако ролик оказался дипфейком.
Фейк
В Сети распространился ролик, в котором глава Домодедова Евгения Хрусталева якобы высказалась против включения участников СВО в предвыборные списки в Госдуму.
Правда
Видео оказалось дипфейком. За основу взяли интервью Евгении Хрусталевой телеканалу «Домодедово» от 2024 года. Злоумышленники использовали моменты с характерными движениями ведущей — например, на 4:47 или на 5:53. Кроме того, ни слова о ветеранах СВО, баллотирующихся в Госдуму, не было сказано.
На фейк обратили внимание и представители администрации городского округа Домодедово.
«В ролике Евгении Хрусталевой приписываются слова, которых она не произносила, в том числе о якобы негативном отношении к участникам СВО», — написали в сообществе микрорайона Южный во «ВКонтакте».
Администрация группы также отметила: даже при беглом просмотре заметны характерные признаки дипфейка — неестественная мимика, а также рассинхрон речи и изображения. В пресс-службе администрации городского округа Домодедово подтвердили: видео — фальшивое, его распространяют боты и анонимные аккаунты в местных пабликах.
О том, что западные спецслужбы готовятся к провокациям на выборах в Госдуму, стало известно еще в начале года.
«Обнаружено, что европейские некоммерческие организации, признанные в России нежелательными, ищут среди русскоязычных граждан тех, кто готов выступить в роли „электоральных экспертов“», — комментировал председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
По словам Пискарева, к активным вмешательствам в выборы готовят и СМИ-иноагентов. Кроме того, также ожидаются попытки дискредитации кандидатов — участников СВО.
Как рассказал директор департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко, недружественные страны попытаются помешать организации голосования на выборах в Госдуму в сентябре. По его словам, в посольствах и консульствах за границей не дают открывать избирательные участки и вводят разные ограничения для их работников.
Таким образом, информация о том, что глава Домодедово Евгения Хрусталева якобы высказалась против включения участников СВО в предвыборные списки в Госдуму, не соответствует действительности.
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