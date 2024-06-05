Некоторые украинские издания публикуют сообщения о том, что российские власти якобы заставляют переезжать жителей новых регионов и проводят «идеологическую обработку» детей. Эта информация оказалась ложью.

Фейк

Украинская пресса выпустила материал, посвященный тому, что Кремль якобы пытается «стереть идентичность» у населения новых регионов — Запорожской и Херсонской области, ДНР и ЛНР. По мнению авторов статьи, руководство России подвергает детей идеологической обработке и расселяет жителей вглубь страны.

Правда

На самом деле, граждан не перемещают, а для детей строят новые школы и организовывают кружки и медиацентры. Ни о какой идеологической обработке учащихся речи не идет.

В России происходит интеграция новых регионов в образовательное пространство страны. Согласно докладу главы Минпросвещения Сергея Кравцова, программа капремонта школ и строительства идет по плану. По его словам, до конца года построят 1300 учебных заведений, в них также появится новое оборудование.

В рамках проекта «Образование» оснащать будут и сельские школы. Кроме того, российские специалисты уже создали 17 тысяч центров дополнительного образования «Точка роста» и 360 центров «Кванториум».