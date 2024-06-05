Фейк: дети в новых регионах подвергаются идеологической обработке
Информация о расселении жителей новых регионов РФ оказалась недостоверной
Некоторые украинские издания публикуют сообщения о том, что российские власти якобы заставляют переезжать жителей новых регионов и проводят «идеологическую обработку» детей. Эта информация оказалась ложью.
Фейк
Украинская пресса выпустила материал, посвященный тому, что Кремль якобы пытается «стереть идентичность» у населения новых регионов — Запорожской и Херсонской области, ДНР и ЛНР. По мнению авторов статьи, руководство России подвергает детей идеологической обработке и расселяет жителей вглубь страны.
Правда
На самом деле, граждан не перемещают, а для детей строят новые школы и организовывают кружки и медиацентры. Ни о какой идеологической обработке учащихся речи не идет.
В России происходит интеграция новых регионов в образовательное пространство страны. Согласно докладу главы Минпросвещения Сергея Кравцова, программа капремонта школ и строительства идет по плану. По его словам, до конца года построят 1300 учебных заведений, в них также появится новое оборудование.
В рамках проекта «Образование» оснащать будут и сельские школы. Кроме того, российские специалисты уже создали 17 тысяч центров дополнительного образования «Точка роста» и 360 центров «Кванториум».
С января 2024 года в новых регионах запустили проект «Навигаторы детства»: в школах начали работать различные воспитательные пространства. К ним относятся школьные театры, музеи, медиацентры, спортивные и киноклубы, центры детских инициатив.
В рамках проекта учащиеся участвуют во всероссийских конкурсах, посещают образовательные форумы и конференции, тематические лагерные смены в лучших детских центрах страны, сообщил «Московский комсомолец».
Жители новых регионов могут самостоятельно записать ребенка в детский сад или школу. Инструкции опубликовали на сайте «Единой России» и Минцифры «Я в России». В них также указали, как можно поступить в колледжи и вузы.
Данные украинской прессы о том, что жителей в новых регионах России расселяют, а детей подвергают идеологической обработке, являются недостоверными. В реальности государство проводит интеграцию ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в образовательное пространство страны. В России строятся школы, для классов привозится новое оборудование, учителя повышают квалификацию, создаются системы выявления и поддержки одаренных детей.
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