Фейк: бывших военных и резервистов будут привлекать к боевым операциям в России

Власти не планируют привлекать бывших военных к операциям во время спецсборов

В проукраинских и оппозиционных Telegram-каналах начали распространять информацию о том, что российские власти планируют мобилизовать бывших военных и резервистов, включая пожилых людей, для участия в боевых действиях. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

В ряде Telegram-каналов и пабликов, преимущественно оппозиционных или проукраинских, распространилась информация о том, что якобы российские власти собираются привлекать к участию в боевых операциях бывших военных и резервистов, включая пожилых людей.

Правда

На самом деле паблики пытаются сгустить краски. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, позволяющий привлекать людей из мобилизационного резерва для выполнения задач в период контртеррористической операции или при использовании ВС РФ за пределами России.

Изменения в федеральный закон «Об обороне» позволят привлекать резервистов для выполнения отдельных задач в области обороны при возникновении вооруженных конфликтов, а также при уже упомянутых условиях — проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил РФ за пределами России — путем их призыва на специальные военные сборы.

Однако в пояснительной записке уточняется, что речь идет о людях, которые заключили контракт с Министерством обороны о пребывании в резерве. Согласно действующему законодательству, сейчас резервистов можно привлекать к выполнению задач только в период мобилизации или военное время. Изменения дадут возможность делать это и в мирное время.

Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов в беседе с ТАСС отметил, что изменения касаются только граждан, заключивших на добровольной основе контракт о пребывании в резерве, и не распространяются на граждан, пребывающих в запасе.

Запас Вооруженных сил Российской Федерации и резерв ВС РФ — разные понятия. В запас зачисляются те, кто:

уволен с военной службы с зачислением в запас ВС;

завершил обучение в военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях по программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин, солдат, матросов;

завершил обучение в военной образовательной организации высшего образования по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо по программам военной подготовки солдат, матросов запаса и обучение в федеральной государственной образовательной организации высшего образования;

прошел срочную службу или альтернативную гражданскую службу;

освобожден от призыва или получил отсрочку до 27 лет, а также имеющие военные специальности женщины;

не подлежал призыву на военную службу в связи с достижением 27 лет;

не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований;

уволен с военной службы без постановки на воинский учет и позднее встал на воинский учет в военкомате.

Резервисты — люди, пребывающие в запасе и заключившие контракт с Минобороны о пребывании в мобилизационном людском резерве. Они могут работать на любой работе, регулярно проходят военные сборы и получают ежемесячные выплаты.

В статье 57.1 Федерального закона от 30.12.2012 № 288-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания мобилизационного людского резерва» говорится, что граждане, пребывающие в запасе Вооруженных сил Российской Федерации, запасе Службы внешней разведки Российской Федерации, запасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации, могут поступить в мобилизационные людские резервы ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов на добровольной основе путем заключения контракта о пребывании в резерве.

При этом предельный возраст пребывания в запасе ограничен в соответствии с воинскими званиями:

солдаты (матросы), сержанты (старшины), прапорщики (мичманы) — до 45 лет;

младшие офицеры (до капитана включительно) — до 55 лет;

старшие офицеры (до подполковника включительно) — до 60 лет;

полковники (капитаны 1-го ранга) — до 65 лет.

Таким образом, информация о том, что российские власти планируют привлекать бывших военных к военным операциям во время специальных сборов, является недостоверной.

