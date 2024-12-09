Фейк: бойцы 70-го гвардейского мотострелкового полка отказываются выполнять задачи СВО

Фейк

В украинских Telegram-каналах распространяются сообщения о том, что якобы бойцы 70-го гвардейского мотострелкового полка отказываются выполнять задачи СВО. В качестве доказательства прилагается видео, на котором военные на Запорожском направлении выступили с соответствующим заявлением.

На кадрах бойцы говорят, что командование направляет их на штурмы с четырьмя магазинами патронов и одной гранатой на каждого — этого очень мало для выполнения задач. Также сообщается об отсутствии поддержки с воздуха. Военные пожаловались, что им приходится «воевать вслепую».

Правда

На самом деле ролик — результат монтажа. За основу взяли реальное видео, в котором бойцы 70-го гвардейского мотострелкового полка благодарят россиян за присланный квадрокоптер для решения боевых задач.

Оригинальный ролик продолжительностью 14 секунд фейкоделы прогнали почти до конца, развернули видео в обратную сторону, а затем запустили с начала. На второй и 22-й секундах фейкового ролика можно увидеть идентичные движения бликов, а также как скрывается одна из лампочек за головным убором спикера в зеленой водолазке.

С точки зрения наложения аудио у злоумышленников был полный карт-бланш, так как лица бойцов скрыты повязками и балаклавами, поэтому даже к нейросетевым ухищрениям в виде синхронизации артикуляции прибегать не пришлось. Наложенное аудио содержит только голос «спикера», в то время, как в оригинальном звукоряде присутствуют дополнительные голоса людей, которые находятся на заднем плане или рядом с помещением, где снимали видео.

Бойцы 70-го гвардейского мотострелкового полка продолжают вести боевые действия, одним из доказательств тому являются материалы, которые публикуются в официальном Telegram-канале.

Таким образом, информация об отказе военных 70-го гвардейского мотострелкового полка выполнять боевые задачи на Запорожском направлении оказалась фейком.

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