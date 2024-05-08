Фейк: бойцам СВО прислали консервы с опарышами | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 18:25 Фейк: бойцам СВО прислали консервы с опарышами Украинский Telegram-канал УНИАН опубликовал фейк о консервах для бойцов СВО РИА «Новости»

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Telegram-канал украинского агентства УНИАН опубликовал вброс о консервах с опарышами, которые якобы прислали бойцам СВО. Фейковую новость авторы проиллюстрировали постановочным видео.

Фейк

Новость о консервах появилась в Telegram-канале украинского агентства УНИАН вечером 7 мая. Авторы сообщения заявили, что получившие их российские бойцы пожаловались, что продукция была испорченной, обнаружив в банках опарышей.

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Пост, вероятно, для убедительности проиллюстрировали роликом с этими консервами.

Правда

Есть сразу несколько фактов, которые указывают на то, что эта видео — постановка Telegram-канала, продвигающего антироссийскую повестку, — не имеет ничего общего с реальным положением дел.

Во-первых, вид самой банки сухого пайка отличается от тех, которыми снабжают армию ВС РФ, Мы видим жестяную емкость с ключом на крышке — такие используют в консервах. Но сухпаек для российских военнослужащих помещают в фольгированные герметичные контейнеры.

Во-вторых, важно понимать, что любые консервы подобного типа подвергаются перед употреблением термической обработке. При температуре от 100 градусов и выше погибают все живые формы бактерий, в том числе личинки мухи, которые в народе называют опарышами.

Кроме того, очевидно, что в консервированном виде при отсутствии воздуха те самые опарыши не могут оставаться живыми. Значит, их просто положили в банку после вскрытия и засняли на камеру.

В-третьих, с банки сняли этикетку. Так что выяснить производителя продукта невозможно. На это в том числе и был расчет авторов вброса.

Таким образом, информация о том, что руководство прислало участникам СВО консервы с опарышами, недостоверна. Банка с якобы сухим пайком отличается от утвержденного сухого пайка, который поставляется в ВС РФ. С банки, которую демонстрируют на видео, удалили этикетку, поэтому установить ее производителя невозможно.

Кроме того, особенности консервирования продуктов гарантируют, что после закрытия банки живые бактерии или личинки в продукте погибают. Все факты указывают на то, что видео было сфальсифицировано.

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