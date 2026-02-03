Издание Financial Times опубликовало статью, в которой со ссылкой на конфиденциальные источники речь идет о том, что Украина, Европа и США в целом согласовали некий «многоуровневый план обеспечения режима прекращения огня» в зоне украинского конфликта. Он предусматривает, что Штаты вступят в войну против России в течение 72 часов, если та пойдет на агрессию.

«В случае „постоянных нарушений Россией“ мирного соглашения США и Европа дадут „скоординированный военный ответ“. План предусматривает, что ответные меры последуют в течение 24 часов, начиная с дипломатического предупреждения и ответных действий ВСУ. Если военные действия продолжатся, начнется вторая фаза плана с вмешательством „коалиции желающих“. Если эскалация перерастет в масштабное наступление, через 72 часа после первого нарушения перемирия начнутся скоординированные военные действия сил, поддерживаемых Западом, с привлечением Вооруженных сил США», — заявили журналисты.

При всей провокационности этой публикации в британском СМИ, направленной, без сомнения, на срыв мирного урегулирования конфликта, подобный вброс не выглядит реалистичным. Дело в том, что все, что делают Соединенные Штаты Америки, начиная еще с создания НАТО в 1949 году, — это попытка переложить основные тяготы будущего конфликта с Россией исключительно на европейцев. Поэтому готовность вписаться за Украину, на которой настаивают британцы, напрочь выбивается из американской концепции «войны по доверенности».

Что касается самих «храбрых» европейцев из так называемой коалиции желающих, то, как неоднократно подчеркивали на самом высоком уровне, без прикрытия со стороны Пентагона они и шага не сделают.

Тем не менее главным и наиболее действенным предохранителем от любых попыток Запада путем закулисной дипломатии (раз уж на поле боя они оказались несостоятельны) навязать нам выгодные только им итоги СВО, остается решимость России в достижении всех своих целей.