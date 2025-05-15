Евросоюз сдал Украину? Военный эксперт Михайлов разоблачил ложь Германии и Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что его страна выдохлась и больше не в силах снабжать Украину оружием. Не слышны громкие заявления о поставках из Германии, молчат и британцы. Оружием в Европе занимаются частные компании, которые не торопятся отправлять помощь Украине. Остались ли у европейцев вообще запасы вооружений, рассказал ведущей 360.ru Регине Ореховой военный эксперт Евгений Михайлов.

Французы врут Военный эксперт Евгений Михайлов призвал полностью не доверять информации от немцев или французов. Специалист считает, что «врут они все», запасы вооружений у Европы остались. С другой стороны, полагает Михайлов, этих запасов нет именно для Украины. Кроме того, европейские лидеры не хотят ссорится с Трампом. Сохраняется вероятность того, что США прекратят поддержку Украины военной техникой. Евросоюз расслабился Евросоюз, объяснил Михайлов, за десятилетия спокойной жизни отучил себя защищать — просто выплачивая американцам небольшой процент за это.

Американцы присутствовали на их территории. Сначала при Советском Союзе — «спасали Запад». Потом там и остались, сейчас хотят получать больше. И Евросоюз расслабился. Евгений Михайлов

Фантомные истребители Если говорить о наличии какой-то авиационной техники, продолжил специалист, то сейчас многие спорят, есть ли Mirage у Франции для Украины. Ходили разговоры о поставках таких истребителей до конца весны 2025 года. Пока информации о наличии Mirage на Украине не поступало. «По характеристикам Mirage-2000 немножко лучше старых образцов F-16, которые есть на Украине. Эти F-16 для боевых действий не применяются, работают как ПВО. Если именно Mirage там затесался уже где-то, то применять его будут так же. Потому, что летуны храбрые с Запада на Украину не едут», — объяснил Михайлов. Кто заплатит за украинские снаряды Михайлов полагает, что частные западные компании вряд ли они будут штамповать для Украины снаряды. Специалист напомнил об инициативе Чехии о закупке сотен тысяч снарядов. По его словам, с поставками были связаны скандалы — снаряды продавали с большой наценкой. Европа на распутье: военный бюджет или помощь Киеву По словам Михайлова, Европейский Союз и некоторые страны сейчас стоят перед выбором резкого увеличения военных бюджетов.

Если помогут Украине хоть чем-то, то эти частные компании будут делать снаряды за деньги немецких, французских налогоплательщиков. Евгений Михайлов

Эксперт выразил сомнения в таком исходе, поскольку Евросоюзу после "всей этой русофобской риторики, обвинения России в том, что она нападет, и увеличения собственных бюджетов оборонных", придется производить вооружения для себя.