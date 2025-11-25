Европейское шулерство. Чем Россия ответит на попытки изменить «план Трампа»?

Меньше суток понадобилось России, чтобы распознать европейское шулерство, стоящее за попытками «слегка подправить» мирный план Дональда Трампа по украинскому конфликту. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Москва исходит из того, что текст документа еще будет «подвергаться переработке и модификации со стороны и Украины, и США, и Европы». Тем не менее кардинально менять его направленность, представив все так, будто это Россия находится перед лицом капитуляции, никто не позволит.

Свое согласие взять разработанный Белым домом документ за основу Кремль дал, опираясь на его изначальный вариант, многие положения которого в целом «идут в русле обсуждений на российско-американской встрече на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования». Но даже в нем есть пункты, требующие детального обсуждения.

Что касается появившегося вчера европейского плана из 24 пунктов или сообщений украинской стороны о том, что вариант США якобы сократили до 19 пунктов и теперь в нем отсутствуют упоминания о НАТО и отказе Запада от курса на конфронтацию с Россией, то все это явно выходит за рамки конструктивного обсуждения и в расчет приниматься не будет.

Что заявил Ушаков:

— Москва верит только информации, полученной непосредственно от Соединенных Штатов, а на различного типа домыслы и слухи отвлекаться не планирует.

— Кремль в курсе европейского мирного плана, его положения неконструктивны и России не подходят;

— Россия ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США, но конкретных переговоров по нему пока не было. Вероятно, в ближайшее время Вашингтон выйдет на контакт с Москвой, чтобы в очном формате обсудить детали мирного плана. Пока конкретных договоренностей об этом нет.