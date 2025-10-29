Европейская глухота. Почему российские предложения о мире на Западе предпочли не услышать?

Министр иностранных дел Сергей Лавров напрямую обратился к европейцам. Особенно к тем из них, кто состоит в НАТО и рассматривает Россию как потенциального противника и даже врага. Отметив, что Москва в принципе «не стремится к доминированию» на континенте — нам это просто не нужно — глава российского внешнеполитического ведомства предложил оппонентам заключить эдакий «пакт о ненападении», в котором могли бы быть прописаны гарантии общей европейской безопасности.

«Мы неоднократно говорили, что у нас не было и нет намерений нападать на какую-либо страну из нынешних членов НАТО и Евросоюза. Мы готовы закрепить эту позицию в будущих гарантиях безопасности для этой части Евразии», — подчеркнул Лавров. Он отметил, что российское миролюбие регулярно натыкается на европейскую воинственность и, по сути, именно страны Запада несут отвесность за эскалацию напряженности в отношениях между нами. Более того, по словам Лаврова, Европа, да и Запад в целом, уже готовятся «к новой большой европейской войне», а «непрекращающееся ни на минуту» расширение НАТО делает этот процесс практически необратимым. Пожалуй, наиболее важная составляющая этого милитаристского плана западных русофобов — продолжающаяся накачка оружием киевского режима.

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

«Именно европейские члены НАТО затягивают вооруженный конфликт, накачивая киевский режим оружием, оказывая ему финансовую и политическую поддержку. Руководство большинства европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине путем устранения первопричин конфликта за столом переговоров», — констатировал Лавров. И все же в его словах прозвучала надежда на то, что Соединенные Штаты не свалятся окончательно в эскалационную воронку и не станут потакать ястребиным замашкам европейских глобалистов. «Надеемся все-таки, что президент Трамп по-прежнему искренне стремится к разрешению украинского кризиса и сохранит приверженность тем принципам, которые были выработаны на саммите в Анкоридже, причем выработаны на основе американских предложений», — напомнил министр о сути переговоров на Аляске.

Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

А что же Европа? Чем она ответила на руку, если не дружбы, то по меньшей мере мира, протянутую ей Россией? Ничем. Ее политики предпочли пропустить мимо ушей российское предложение по формированию общих гарантий безопасности в Европе. Впрочем, как всегда. Вместо этого ЕС в лице председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен призвал оказать еще большее давление на Москву, чтобы «принудить» нас к переговорам. «Давление остается единственным языком, который понимает Россия, и скоординированные санкции с нашими союзниками и друзьями имеют ключевое значение для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров», — заявила глава ЕК.

Вот только странно получается: от обсуждения давно назревших проблем, грозящих перерасти в форменную катастрофу, уклоняется Запад, а принуждать надо все равно Россию. Неувязочка.

Хотя в этом тоже нет ничего удивительного. Отгадка проста: Запад не хочет мириться с нами, Запад хочет нас победить, ведь любой иной исход нынешнего кризиса станет началом конца их безраздельного владычества. А этого они, разумеется, допустить никак не могут.