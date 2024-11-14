Европа собирает анти-Трамповскую коалицию?

Европа стала поднимать голову, робко пытаясь встать в оппозицию избранному американскому президенту Дональду Трампу. Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон пообещал отправить своих военных в ряды ВСУ, подав этим самым сигнал. Но для кого? Об этом порассуждала ведущая 360.ru Регина Орехова.

Далее — ее прямая речь.

Мнение или сигнал?

Борис Джонсон высказался: «Если Трамп сократит поддержку Украине, Великобритании придется разместить там свои войска». Тут надо понимать, что Джонсон хоть и бывший, но очень влиятельный. Его голос звучит порой громче действующего руководства Англии. Но это не мнение Джонсона — отправлять войска на Украину. Это — сигнал. Кому — давайте разбираться.

Смотрим, что там во Франции — новые мемы про Макрона и его истерика. Но вот информация, которая нас с вами интересует — Франция планирует в ближайшее время передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5 «с полным обеспечением». То есть британские войска и Франция — истребители.

Англия вообще в любой непонятной ситуации — против России. Любыми методами и способами. Брюссель — тем более.

Выгода для Рютте

А что там с НАТО? С одной стороны, альянс под США и от этого никуда не деться, с другой — они что-то стали сами по себе со своей бюрократией и генсек Марк Рютте повел собственную игру. Помним, что Трамп собирается заканчивать конфликт и лишить Украину финансирования.

А доживающая свое администрация нынешнего американского президента Джо Байдена в сговоре с Рютте делает вот такое заявление: «НАТО окажет военную помощь Украине в таком масштабе, чтобы ВСУ были готовы продолжить вести боевые действия в 2025 году». Это сказал госсекретарь США по итогам встречи с Рютте.

Тут тоже посмотрим как будут развиваться события. Рютте вовсе не товарищ Трампу. Генсек НАТО понимает, что Трамп может лишить организацию финансирования, при этом не отпуская вожжи. Получается, Рютте выгодно вступать в союз с анти-Трамповскими силами.

Еще одна из точек силы — Германия. Теперь уже отвалилась, там правящая коалиция разваливается. Тем не менее канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о разрешении Украине наносить удары вглубь России. Ну он молодец, конечно, но кто его теперь спрашивает?

Сигнал от России

И тут, внимание, что происходит. Пока Лондон и Париж грозят войсками и истребителями, ровно между Лондоном и Парижем в проливе Ла-Манш — наш российский северный флот. В таком вот месте. В историческом и символическом. Вы когда-нибудь слышали, чтобы наши военные корабли отрабатывали стрельбу в Ла-Манше? Понятно же, что это за сигнал от России?