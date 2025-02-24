Европа хочет кровопролития и толкает Украину на верную смерть

США не хотят видеть за столом переговоров Европу — и неудивительно, ведь с ней не о чем говорить. Евробюрократы хотят, чтобы украинский конфликт не заканчивался. Только и слышны заявления «мир через силу» для Украины, «справедливый мир». Никаких реальных шагов по деэскалации они не предприняли. Наоборот, на фоне разговоров о прекращении американской финансовой и военной помощи ВСУ Евросоюз готов взвалить на свои хрупкие плечи финансирование конфликта, думая, что горнило войны их не затронет.

Европейский выбор В понедельник, 24 февраля, в Киев прибыли западные лидеры, среди которых — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Совета ЕС Антониу Кошта, премьер-министры Канады и Испании Джастин Трюдо и Педро Санчес. И прочие. Как заявила глава евродипломатии и экс-премьер Эстонии Кая Каллас, Евросоюз поддерживает отказ Зеленского проводить выборы на Украине. Она добавила, что ЕС пока предметно не рассматривает отправку европейских «миротворцев» на Украину, обсуждает гарантии безопасности. Одновременно фон дер Ляйен сообщила, что в марте ЕС предоставит Украине дополнительные 3,5 миллиарда евро. Она напомнила, что на сегодня Евросоюз и его страны-члены оказали Киеву поддержку в размере 134 миллиардов евро. Дескать, благодаря фонду содружества для Украины и кредиту G7 удалось закрыть бюджетный дефицит Украины на весь 2025 год. «Конфликт на Украине остается самым большим и серьезным кризисом для будущего Европы. Москва делает все возможное, чтобы выиграть военным путем. Ее целью была и остается капитуляция Украины. И мы все знаем, что может произойти в этом случае. Ведь подобное уже случалось. На карту поставлена не только судьба Украины, но и судьба Европы. Именно поэтому мы не ослабим наши усилия», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Фото: Солдат ВСУ. Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency / Global Look Press

Как ЕС хочет поддерживать Украину Информационное агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз готовит пакет дополнительной военной поддержки для Украины на сумму около 20 миллиардов евро. Их направят на поставку артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, ударных высокоточных ракет дальнего радиуса, БПЛА и другого вооружения. Среди прочего речь идет об усилении бригад украинской армии. Как же на этом фоне не вспомнить заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая тоже сегодня приехала в Киев. Она, по сути, повторила знаменитый тезис бывшего британского лидера Бориса Джонсона «давайте просто воевать». «Я должна быть честной и сказать, что я не верю России. Не думаю, что она хочет мира на Украине. Многие думают, что мирное решение или прекращение огня звучит как хорошая идея, но мы рискуем, что мир на Украине на самом деле более опасен, чем война, которая происходит сейчас», — заявила Фредериксен. Ничем хорошим для Украины такая позиция не закончится. Впрочем, как и для Европы.

Фото: Европейские лидеры с Владимиром Зеленским и его женой в Киеве. IMAGO/Heikki Saukkomaa / Global Look Press

В Европе паника Заявления президента США Дональда Трампа и последовавшие за ними шаги, направленные на прекращение боев, вызвали панику в политических кругах Евросоюза. Об этом в разговоре с 360.ru напомнил чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Василий Корчмарь. — Панические настроения усилили и провальные результаты недавней Мюнхенской конференции по безопасности, и неформальный саммит лидеров стран ЕС в Париже? — Безусловно. Апогеем панического ажиотажа и страха оказаться за бортом разрешения кризиса на Украине стали российско-американские переговоры в Эр-Рияде, на которые не пригласили представителей Евросоюза. Среди договоренностей по политико-дипломатической тематике и обсуждения некоторых вопросов экономического двустороннего сотрудничества особый интерес для Европы представляла тема прекращения военных действий, для решения которой Москва и Вашингтон согласились создать переговорные группы на высоком уровне без участия Брюсселя. — Европейские лидеры вновь поднимают вопрос о необходимости создать свою единую армию, заявляют о готовности продолжить поставки вооружения и снаряжения ВСУ, вплоть до направления своих военных контингентов. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности послать на Украину войска численностью в 30 тысяч человек с расположением их вне зоны возможного разграничения конфликтующих сторон. Что думаете? — Судя по последним заявлениям Дональда Трампа, Вашингтон нацелен на полный выход из конфликта на Украине и отдать эту страну на откуп Европе и под ее ответственность.

Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

— Так ли это? — Он явно не может игнорировать интересы американского военно-промышленного комплекса, который заметно нарастил производство вооружений с использованием современных технологий. Поэтому твердо настаивает на росте финансирования военных расходов другими членами НАТО — до 5% от ВВП. Вот где лазейка для реализации запросов военно-промышленных корпораций США. Известно, что многие члены альянса закупают американское оружие. — В целом при анализе ситуации по украинскому переговорному треку и позиций стран НАТО напрашивается закономерный и логический вопрос: могут ли представители ЕС участвовать в переговорах как незаинтересованные лица, будучи фактически участниками военных действий через поставки вооружений и направление своих военных специалистов и наемников? — Ответ напрашивается однозначный: нет. Подобный вопрос возникает и по отношению к Вашингтону, который условно выступает посредником (одновременно фактически проводником позиции Киева), но его участие в переформатировании Украины из нейтральной страны в русофобскую известно. Таким образом, дальнейший переговорный процесс с попытками установить «прочный и долгосрочный мир» потребует напряженного труда всех заинтересованных сторон.

Фото: Украинские военные. Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / Global Look Press

Европа готова совершить самоубийство? При том состоянии экономик стран Евросоюза и примкнувшей к ним Великобритании, которое наблюдается сегодня, транш в 20 миллиардов евро может оказаться последним. Очевидно, что европейским странам в условиях фактически объявленной Трампом торговой войны надо концентрироваться на спасении собственной промышленности. Ее Трамп готов принять на территории США вместе с технологическими наработками, научными данными и ценными специалистами. Об этом 360.ru рассказал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Если политика новой администрации США на переманивание технологий, специалистов, активов европейских стран на американскую землю сработает, а шансы велики, то странам Евросоюза и Великобритании будет явно не до помощи украинским властям. Если правительства упомянутых стран, конечно, не готовы сами уничтожить свое народное хозяйство, то есть совершить самоубийство. Если готовы, можно спокойно финансировать киевский режим, но не факт, что это понравится их избирателям. Владимир Соловейчик

К тому же совокупный военный потенциал европейских стран Североатлантического альянса не очень сопоставим с аналогичным у США. Он куда меньше, то же самое относится к корпорациям военно-промышленного комплекса, подчеркнул Соловейчик. Да, они есть в Великобритании, Франции, Германии, да, там есть современные вооружения, но они количественно уступают американским. Конечно, можно заказывать вооружение для ВСУ в самих США, но за него придется платить. А насколько у европейских стран НАТО хватит на это средств в условиях роста стоимости энергоресурсов, фактического провала зеленой экономики, финансовой нестабильности и продолжающегося в силу таких причин экономического кризиса — большой вопрос.