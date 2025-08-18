Евролидеры спешат на помощь: Зеленский и Ко против мира и Трампа?

Дональд Трамп сегодня встретится с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Прямые переговоры станут первыми с момента скандальной выволочки, которую устроили президенту Украины в минувшем феврале. Также в Вашингтоне ожидается массированная высадка европейских политиков. Чего хочет добиться эта группа поддержки от президента США после его саммита с Владимиром Путиным, разбирался 360.ru.

Кто едет с Зеленским к Трампу Изначально предполагалось, что Трамп будет встречаться с Зеленским в сопровождении одного из европейских лидеров. Среди возможных кандидатов называли шесть хорошо известных россиянам защитников Украины. Подробнее краткий, но очень емкий анализ этих персонажей представил в своем Telegram политолог Сергей Марков. «Трамп встретится с Зеленским в понедельник. И предлагает Зеленскому взять с собой одного из лидеров Европы. Лидеры Европы решают, кого. Или президента Финляндии, который хорошо играет в гольф и которого пытаются поэтому пропихнуть в друзья Трампу? Или Макрона, самого влиятельного, реального лидера партии войны в Европе?» — перечислил он.

Третий кандидат — британский премьер Кир Стармер, продолжил эксперт, и он попал в список потому, что Британия — главный стратегический союзник США. На четвертой позиции — итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, «потому что она, как правый политик, ближе Трампу по взглядам».

«Или Рютте, потому что он глава НАТО и льстит Трампу лучше всех? Или Урсулу фон дер Ляйен, потому что она формально главная в Европе? Зеленский хочет взять всех, но ему разрешили взять только одного», — отрезал Марков. Но по итогу Трамп решил говорить с президентом Украины наедине. Их двусторонние переговоры начнутся сегодня в 20:15 (по московскому времени). После этого — в 22:00 — там же, в Вашингтоне, состоится встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. Среди них: председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен;

канцлер Германии Фридрих Мерц;

президент Франции Эммануэль Макрон;

президент Финляндии Александр Стубб;

премьер-министр Италии Джорджа Мелони;

генсек НАТО Марк Рютте.

Также о поездке в Штаты подумывал и Кир Стармер, отмечала Bild, но точное его решение на этот счет известно не было. Источники Politico указывали, что Стубба и Рютте для сопровождения Зеленского выбрали, так как финский лидер — «один из любимых посредников» Трампа, а Рютте близко общается с президентом США.

У Зеленского есть два пути — рисковать или идти на сделку По оценке Bloomberg, Зеленский перед встречей с американским президентом попал в безвыходное положение и сейчас у него два пути: пойти на риск и разгневать Трампа либо соглашаться на быструю сделку, чтобы завершить конфликт с Россией. По словам источника агентства, среди целей Зеленского 18 августа — узнать побольше о требованиях Владимира Путина, определить сроки возможной трехсторонней встречи Россия — Украина — США, а также попробовать подтолкнуть американцев к жестким санкциям против Москвы. Группа поддержки в лице европейских лидеров при этом хочет решить вопрос относительно гарантий безопасности, которые Штаты готовы предоставить, пытаясь организовать встречу Путина и Зеленского.

Интересно The Washington Post при этом прогнозирует, что сегодняшнее общение в Овальном кабинете не приведет к саммиту президентов России и Украины. В этом, по словам источника газеты, заранее убеждены в Белом доме. Вместе с тем там хотели бы, чтобы встреча состоялась на этой неделе.

Почему Европа никогда не согласится на мир Так чего нам ждать? После исторического саммита на Аляске, как мы помним, и Дональд Трамп, и члены его администрации четко выразили общее согласие с тем, что лучший способ завершить украинский конфликт — это мирное соглашение, а не прекращение огня.

Но пойдет ли на это Европа? Конечно нет. И этому есть целый ряд причин. Некоторые из них подробно разобрал в своем Telegram-канале политолог и публицист Никита Подгорнов. В первую очередь, по его словам, заключение мирного договора (причем на любых условиях) будет означать смену элит в ЕС и Великобритании уже к концу года.

«Не получится объяснить своему населению и своим финансовым элитам, почему за три (а по факту 10-12 лет) противостояния с Путиным результат не просто отрицательный, а положительный для Путина», — констатировал специалист.

То есть можно проиграть всем сразу, но нельзя допустить, чтобы Путин и Россия вышли из конфликта в ранге победителей. Потому что тогда: 1) не заберешь их активы и ресурсы, что во многом было главной целью давления; 2) активы и ресурсы России будут конкурировать с твоими (то есть европейскими и британскими, которые истощаются день за днем и уже давно в кредите). Никита Подгорнов

И это, по его мнению, вторая главная причина — европоддержка Зеленского не хочет дать России занять место ЕС и Британии. Ни в коем случае. Хотя, как бы это ни печалило Лондон, в 2025-м финансовые институты Москвы выглядят куда более устойчивыми и привлекательными, чем британские финансовые институты. «Просто по факту того, что одни выдержали давление и смогли пойти в рост, а вторые показывают весьма негативный фон при куда меньшем давлении. Чисто административный фон. В России люди лучше работают. И большие деньги захотят больше к Кириллу Дмитриеву и Эльвире Набиуллиной, чем на Канэри Уофф и в Лондонский Сити», — пояснил Подгорнов.

Наконец, мирный договор не нужен Европе, потому что тогда свои внутренние социальные проблемы не получится прикрывать борьбой с Россией. А проблем там более чем достаточно: кризис с мигрантами, плачевное социальное обеспечение, кризис с мультикультурностью, кризис в инфраструктуре в демографии… Список можно продолжать долго.

«Что ждет Европу, если она признает поражение на Украине. Деконструкция несущих стен. Недопустимо. Поэтому сопротивление такое отчаянное. Политически Европа+ в США сегодня может подписать только „заявление об увольнении“. Однажды это случится. Факт. Но я не думаю, что сегодня. Еще будут воевать, 2026-й уж точно», — предположил политолог.

Модель «украинского НАТО» По мнению Маркова, Европа и США сейчас готовят модель безопасности Украины типа нового отдельного НАТО, только для Украины. Иными словами, компромисс, который, по его оценке, можно с осторожностью назвать «украинским НАТО». «Европа через главу ЕК фон дер Ляйен сформулировала, что Украина должна превратиться в „стального дикообраза“, то есть иметь сильнейшую армию. Уиткофф заявил, что Россия кардинально сменила свою позицию и признает право безопасности Украины по логике статьи 5-й НАТО. Но Украина не должна быть членом НАТО», — пояснил эксперт.

Таким образом, Украина не вступает в НАТО, но все желающие члены альянса могут подписать с Украиной отдельный договор — обязательство вступить в войну на стороне Киева, если республика подвергается агрессии.

То есть фактически рядом с НАТО создается филиал НАТО — «украинский НАТО». Такая модель не решает никаких проблем безопасности России и означает фактическое вступление Украины в НАТО.В какой-то степени это даже еще хуже вступления Украины в НАТО, потому что образуется как бы суперагрессивный филиал НАТО. Сергей Марков

При таком раскладе, продолжил он, нет совершенно никаких сомнений, что Россию будут атаковать постоянными агрессивными провокациями со стороны этого «украинского НАТО». «Уверен, что гарантии безопасности Украины — это полное возвращение Украины от нынешней политической системы неонацизма — русофобии — террора к нормальной демократической системе. Уверен, что требование полного нейтралитета Украины должно быть одним из главных требований России», — указал политолог. Марков также обратил внимание на высказывания госсекретаря США Марко Рубио, который настаивал на том, что Россия должна признать право Украины вступать в любые союзы для своей обороны. «Нет, мистер Рубио. Украина имеет право быть только нейтральной страной», — парировал эксперт.