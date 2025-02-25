Поминки в гостях у будущего покойника. Как прошла евроатлантическая сходка в Киеве
Для начала — небольшая цитата из статьи издания Bild. «Запад вновь выразил поддержку Украине, но уже без участия США. В Киеве накануне прошел международный саммит, в котором участвовали лидеры 12 европейских стран и Канады, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Еще 24 представителя разных государств, включая президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, присоединились к встрече в режиме видеосвязи».
По информации немецкого СМИ, главной темой встречи союзников стало решение Владимира Зеленского отказать Дональду Трампу в его требовании передать США доступ к украинским ресурсам в счет уже оказанной Киеву Вашингтоном военной и финансовой помощи.
«Президент Владимир Зеленский заявлял, что его страна ничего не должна новой американской администрации и не подпишет договор на 500 миллиардов долларов, который передаст Вашингтону контроль над добычей полезных ископаемых на Украине. В ответ Евросоюз выделил Украине 3,5 миллиарда евро финансовой помощи, а Канада предоставит еще четыре миллиарда евро. Кроме того, европейские страны усилили санкции против России, заморозив активы 153 судов „теневого флота“, связанных с обходом нефтяных санкций, а также ввели ограничения против российских банков и пропагандистских СМИ», — отметил таблоид.
Сразу вдогонку еще одна цитата — на этот раз из газеты Politico, издающейся как в Европе, так и в США:
«Урсула фон дер Ляйен, а также Франция, Германия, Италия и Испания выступают против передачи замороженных российских активов Украине из-за опасений, что это отпугнет от ЕС иностранных инвесторов».
Теперь к сути. Вчерашний евроатлантический — с учетом Канады — сходняк в Киеве «ястребов-глобалистов» был задуман как акция не столько солидарности с Украиной, сколько демонстрации некой сплоченности поджигателей войны перед лицом «мирной угрозы» Трампа.
Всем своим видом они пытались показать, что справятся и без поддержки Соединенных Штатов. Вот только смотрелось это весьма комично, особенно во время видеоконференции с Вашингтоном, когда на экране появился сам Трамп в удобном кресле по центру стола. Президент Франции Эммануэль Макрон, предварительно отправленный европейцами на переговоры в Вашингтон, сидел на приставном стульчике с краю.
Так что изобразить «потужнисть» (в смысле мощь), как любят говорить на Украине, у евроатлантистов не получилось. Нет у них просто ни денег, ни военных сил, чтобы помогать Украине без США, и взять их негде.
Зато вполне удалось создать атмосферу эдаких предварительных поминок в доме тяжелобольного, куда гости прибыли заранее, не дожидаясь его смерти. В итоге вместо мощи глобалистов нам практически продемонстрировали мощи самой Украины. Такая вот игра слов.
Европа, конечно, пыжится, пытается как-то пересидеть Трампа, продлить какими-то способами существование украинского проекта. Только максимум, на что их хватит, — это растянуть агонию киевского режима. Помочь ему выжить — уже никак.
Ну а Канада? А что Канада? Как заявил вчера Илон Маск, это вообще «ненастоящая страна».