Для начала — небольшая цитата из статьи издания Bild. «Запад вновь выразил поддержку Украине, но уже без участия США. В Киеве накануне прошел международный саммит, в котором участвовали лидеры 12 европейских стран и Канады, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Еще 24 представителя разных государств, включая президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, присоединились к встрече в режиме видеосвязи».

По информации немецкого СМИ, главной темой встречи союзников стало решение Владимира Зеленского отказать Дональду Трампу в его требовании передать США доступ к украинским ресурсам в счет уже оказанной Киеву Вашингтоном военной и финансовой помощи.

«Президент Владимир Зеленский заявлял, что его страна ничего не должна новой американской администрации и не подпишет договор на 500 миллиардов долларов, который передаст Вашингтону контроль над добычей полезных ископаемых на Украине. В ответ Евросоюз выделил Украине 3,5 миллиарда евро финансовой помощи, а Канада предоставит еще четыре миллиарда евро. Кроме того, европейские страны усилили санкции против России, заморозив активы 153 судов „теневого флота“, связанных с обходом нефтяных санкций, а также ввели ограничения против российских банков и пропагандистских СМИ», — отметил таблоид.

Сразу вдогонку еще одна цитата — на этот раз из газеты Politico, издающейся как в Европе, так и в США:

«Урсула фон дер Ляйен, а также Франция, Германия, Италия и Испания выступают против передачи замороженных российских активов Украине из-за опасений, что это отпугнет от ЕС иностранных инвесторов».