«Это не сигнал, а цель»: «Орешник» ударил по Львову. Кто оставляет Украину без тепла

Удар гиперзвуковой ракетой, предположительно, по ключевому газохранилищу противника —холодный расчет, демонстрирующий стратегическое превосходство России. Он оставляет без энергии украинские города и задает жесткий вопрос Западу: что делать, когда даже глубочайшие цели у его границ становятся уязвимыми?

Удар «Орешником» по Львову

В ночь на 9 января 2026 года Россия провела вторую официально подтвержденную атаку с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» по украинской территории. Целью удара, предположительно, стало Бильче-Волыцко-Угерское подземное газохранилище. Оно расположено всего в 80 километрах от польской границы и в прямой видимости от ключевого логистического узла НАТО в Жешуве.

«Орешник» преодолел расстояние за считаные 10 минут, развивая скорость до 13 тысяч километров в час, и точно поразил объект, заглубленный на 700 метров, без применения ядерного оснащения.

Такие удары подчеркивают, что российское гиперзвуковое оружие может достигать границ Европы за минуты, поражая даже глубоко защищенные цели, которые невозможно перехватить существующими системами ПВО.

Практический эффект от удара ощутим и вызывает беспокойство для украинской стороны. Еще в октябре–ноябре прошлого года Киев признавал риски дефицита газа из-за разрушений в газодобывающей и распределительной инфраструктуре. Теперь, с наступлением холодов и уничтожением ключевых хранилищ, эти риски многократно возрастают — особенно в разгар отопительного сезона.

Это неизбежно скажется на украинском военно-промышленном комплексе, где стабильные поставки энергии критически важны для производства и логистики.

Одновременно был нанесен мощный комбинированный удар по Киеву. Не менее 20 баллистических ракет и крылатых «Калибров» плюс более 200 беспилотников «Герань» — все это обрушилось на объекты в столице Украины. В результате пострадали ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, оставив девять районов без электричества и четыре — без воды и тепла.