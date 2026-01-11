«Это не сигнал, а цель»: «Орешник» ударил по Львову. Кто оставляет Украину без тепла
Политолог Шаповалов назвал два вывода из удара «Орешником» по Львову
Удар гиперзвуковой ракетой, предположительно, по ключевому газохранилищу противника —холодный расчет, демонстрирующий стратегическое превосходство России. Он оставляет без энергии украинские города и задает жесткий вопрос Западу: что делать, когда даже глубочайшие цели у его границ становятся уязвимыми?
Удар «Орешником» по Львову
В ночь на 9 января 2026 года Россия провела вторую официально подтвержденную атаку с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» по украинской территории. Целью удара, предположительно, стало Бильче-Волыцко-Угерское подземное газохранилище. Оно расположено всего в 80 километрах от польской границы и в прямой видимости от ключевого логистического узла НАТО в Жешуве.
«Орешник» преодолел расстояние за считаные 10 минут, развивая скорость до 13 тысяч километров в час, и точно поразил объект, заглубленный на 700 метров, без применения ядерного оснащения.
Такие удары подчеркивают, что российское гиперзвуковое оружие может достигать границ Европы за минуты, поражая даже глубоко защищенные цели, которые невозможно перехватить существующими системами ПВО.
Практический эффект от удара ощутим и вызывает беспокойство для украинской стороны. Еще в октябре–ноябре прошлого года Киев признавал риски дефицита газа из-за разрушений в газодобывающей и распределительной инфраструктуре. Теперь, с наступлением холодов и уничтожением ключевых хранилищ, эти риски многократно возрастают — особенно в разгар отопительного сезона.
Это неизбежно скажется на украинском военно-промышленном комплексе, где стабильные поставки энергии критически важны для производства и логистики.
Одновременно был нанесен мощный комбинированный удар по Киеву. Не менее 20 баллистических ракет и крылатых «Калибров» плюс более 200 беспилотников «Герань» — все это обрушилось на объекты в столице Украины. В результате пострадали ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, оставив девять районов без электричества и четыре — без воды и тепла.
Минобороны России позднее подтвердило, что удар нанесли в ответ на попытку киевского режима атаковать резиденцию президента в Новгородской области 29 декабря 2025 года.
Реакция Киева предсказуема. Они срочно созвали чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН и экстренный совет Украина — НАТО, а министр иностранных дел Сибига потребовал ужесточить санкции против Москвы.
Зачем Россия применила «Орешник»
Политолог, член правления РАПН Владимир Шаповалов в комментарии для 360.ru выразил мнение, что удар «Орешником» по объекту газового хранилища не следует рассматривать просто как сигнал. Это решение имеет конкретное предназначение, связанное с двумя основными функциями.
Во-первых, это военно-стратегическая цель. Ответ на террористические действия киевского режима. Удар был направлен на ликвидацию объекта критической энергетической инфраструктуры, который имеет ключевое значение как для военных нужд Украины, так и для ряда европейских стран.
Во-вторых, безусловно, присутствует политическая составляющая. Она заключается в следующем:
— демонстрация решимости Москвы адекватно и жестко отвечать на любые террористические атаки;
— демонстрация готовности и способности российских Вооруженных сил достигать целей специальной военной операции, обозначенных президентом;
— демонстрация современных военных технологий, которыми обладает Россия и которых нет на Западе. Это наглядный ответ на риторику о технологическом превосходстве, например, США, и важно с точки зрения показа реальных возможностей.
Необходимо подчеркнуть два ключевых аспекта, отличающих действия России. В отличие от Киева, бьющего по мирным гражданам, мы целенаправленно поражаем исключительно военные и военно-инфраструктурные объекты. В отличие от киевского режима, предпринимавшего попытку атаки на президента России, или США, фактически совершивших террор против президента Венесуэлы, Москва никогда не прибегает к подобным методам. Даже не признавая легитимность украинского руководства, действуем строго в рамках конвенциональных методов ведения войны.
Владимир Шаповалов
Зеленский взял украинцев в заложники
Украина оказывается в сложной ситуации.
Россия должна отвечать на удары по своей инфраструктуре, и несмотря на проблемы со светом и теплом у простых украинцев, у верхушки преступного киевского режима с этим все нормально. Другое дело, что без газа нет электроэнергии, а без нее встанут заводы, военное производство, ремонтные военные мастерские, рассказал 360.ru участник СВО, публицист Танай Чолханов:
Зеленский делает акцент на том, что страдают простые украинцы, замерзают, сидят в темноте. Вот что самое ужасное.
Этот преступник взял в заложники целую страну, детей. В мире идут такие события, что презумпция международного права уже имеет очень небольшое значение. Возможно, проще уничтожить всю эту хунту, чем пытаться договориться. Будет легче прежде всего тем самым простым украинцам.
Удар «Орешником» — многогранная демонстрация силы, выходящая за рамки тактического успеха. Он наглядно показывает способность России безнаказанно разрушать критически важную, глубоко защищенную инфраструктуру прямо у границ НАТО, сочетая технологическое превосходство с жесткой стратегической логикой.
Пока в украинских городах гаснут свет и тепло, а Запад ищет ответ на новую реальность, Москва показывает, что эскалация со стороны Киева и его союзников будет встречать асимметричный и сокрушительный ответ, в котором военная целесообразность и политическое послание сливаются воедино.