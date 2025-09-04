Пожалуй, лучшее определение любым переговорам с киевским режимом и лично с его главарем Владимиром Зеленским дал вчера Владимир Путин, выступая на итоговой пресс-конференции по результатам четырехдневного визита в Китай. «Путь в никуда» — так назвал он бессмысленные встречи с нынешними украинскими властями, которых не интересует реальное урегулирование конфликта.

Напротив, Зеленский и его банда всячески заинтересованы в продолжении боев, поскольку только они обеспечивают пребывание всей этой своры у власти и выступают гарантом их благосостояния, а то и самой жизни. Те, кто сегодня говорят от имени «Незалежной», в том числе глава украинского МИД Сибига, заявивший, что Зеленский готов к встрече с российским лидером только в какой-нибудь нейтральной стране — «Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива», — понимают: буквально на следующий день после того, как они лишатся власти, за их жалкие шкуры никто не даст и ломаного гроша. Причем угроза будет исходить отнюдь не из России и даже не от нынешних западных кураторов киевского режима, возможно, заинтересованных в том, чтобы их чересчур осведомленные подопечные замолчали навсегда. Нет, риск оказаться вздернутыми связан с отношением к режиму простого украинского народа, который сегодня при случае ищет любую возможность навсегда покинуть этот выстроенный Зеленским концлагерь размером с целую страну.

Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В этой связи нет ничего удивительного в том, что в Кремле не видят особого смысла в общении с теми, кто служит палачом для собственных сограждан, да к тому же пребывают нынче в статусе узурпатора-временщика. «Действующего главы администрации», как «аккуратно» выразился Путин. Тем не менее, если такая встреча будет хорошо подготовлена, с точки зрения ее результатов (результат в этом случае может быть только один: капитуляция киевского режима), то мы готовы принять делегацию с Украины в Москве в любое удобное для нас время. Тем более что и Дональд Трамп российского президента об этом просил. «Кстати говоря, Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал, да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву. Такая встреча состоится», — подчеркнул Путин.

Фото: The Kremlin Moscow / www.globallookpress.com

Разумеется, подобное предложение не предполагает каких-то дипломатических реверансов с российской стороны или строгого соблюдения протокола. Скорее это вызов на ковер нерадивого подчиненного.

Если Зеленский будет готов обменять гарантии собственной безопасности (а ничто другое, поверьте, его не интересует) на мир для украинцев — мы его примем подчеркнуто вежливо. Полагаю, на что-то большее рассчитывать ему даже не стоит. Впрочем, всегда есть альтернативный вариант развития событий. И об этом Путин тоже высказался вполне определенно.

«Мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем». Конец цитаты. Раз уж Зеленский так жаждет продолжения, он его получит. Но итог все равно будет прежним — капитуляция. Вот только в таком случае на повторный «вызов на ковер» украинский узурпатор может даже не надеяться. Максимум — его туда завернут.