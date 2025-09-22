Еще 4 партии гумпомощи отправили в зону СВО и военный госпиталь из Подмосковья

Подмосковные активисты «Единой России» за минувшие несколько дней отправили новые партии гуманитарной помощи как в зону проведения специальной военной операции, так и бойцам, которые проходят лечение в госпиталях. Оказание поддержки носит системный характер и объединяет местные отделения партии и жителей муниципалитетов.

В Шатуре усилиями местного отделения партии и неравнодушных жителей собрали гуманитарный груз для бойцов на Херсонском направлении. В него вошли маскировочные сети, запасные части и колеса для автомобилей, продукты, сухой душ, спальные комплекты.

«Сейчас как никогда важно поддерживать наших бойцов. Они ежедневно трудятся на наше благо, а мы, в свою очередь, должны быть для них опорой», — подчеркнула исполнительный секретарь местного отделения партии Ольга Бурмистрова.

Схожая акция прошла в Кашире. Вместе с жителями округа представители «Единой России» собрали маскировочные сети, эвакуационные тележки, медикаменты, окопные свечи, спальные мешки и продукты.