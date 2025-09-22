Еще 4 партии гумпомощи отправили в зону СВО и военный госпиталь из Подмосковья
Подмосковные активисты «Единой России» за минувшие несколько дней отправили новые партии гуманитарной помощи как в зону проведения специальной военной операции, так и бойцам, которые проходят лечение в госпиталях. Оказание поддержки носит системный характер и объединяет местные отделения партии и жителей муниципалитетов.
В Шатуре усилиями местного отделения партии и неравнодушных жителей собрали гуманитарный груз для бойцов на Херсонском направлении. В него вошли маскировочные сети, запасные части и колеса для автомобилей, продукты, сухой душ, спальные комплекты.
«Сейчас как никогда важно поддерживать наших бойцов. Они ежедневно трудятся на наше благо, а мы, в свою очередь, должны быть для них опорой», — подчеркнула исполнительный секретарь местного отделения партии Ольга Бурмистрова.
Схожая акция прошла в Кашире. Вместе с жителями округа представители «Единой России» собрали маскировочные сети, эвакуационные тележки, медикаменты, окопные свечи, спальные мешки и продукты.
«В эту поездку мы с однопартийцами приобрели 600 килограммов макаронных изделий и тушенку для наших бойцов», — рассказал исполняющий обязанности секретаря местного отделения партии Игорь Кручинин.
Груз отправили в зону проведения специальной операции 20 сентября.
Депутат Московской областной думы от «Единой России» Александр Орлов вместе с активистами передал военнослужащим новый квадроцикл, а также продукты и маскировочные сети.
«Квадроцикл на передовой — вещь незаменимая. Для выполнения некоторых задач более удобен, чем, допустим, та же „буханка“», — пояснил Орлов.
Поддержку оказывают и раненым. Депутаты «Единой России» из Орехово-Зуевского округа доставили гуманитарный груз в Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского.
В набор вошли инвалидные коляски, оборудование для санитарных нужд, средства гигиены и спортивный инвентарь для занятий в бассейне. Все это передали по просьбе сотрудников учреждения.
Секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов также напомнил, что за лето военным и жителям новых регионов направили примерно 45 тонн груза.
В каждом округе региона налажен сбор гуманитарной помощи для бойцов и их семей. Все желающие могут присоединиться к инициативе, а адреса и контакты общественных приемных партии доступны на сайте областного отделения.