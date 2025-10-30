Энергоколлапс от Львова до Запорожья: итоги самой взрывной ночи на Украине 30 октября

Вооруженные силы России ночью 30 октября нанесли мощный массированный удар по Украине. Армия использовала десятки ракет «Кинжал», «Калибр» и дроны «Герань-2». Какие цели поразили военные — в материале 360.ru.

Массированная атака на Украину 30 октября

О массированном ракетно-дроновом ударе по энергетической инфраструктуре Украины сообщила глава Минэнерго страны Светлана Гринчук.

«Спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку ущерба. Благодарна каждому специалисту, который борется за свет и тепло в домах. Призываем всех оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги», — заявила она..

По данным Telegram-канала Shot, российские военные обрушили на Украину десятки «Кинжалов», «Калибров» и около 100 дронов «Герань-2». Взрывы гремели во Львовской, Винницкой, Запорожской, Николаевской, Киевской, Сумской и Ивано-Франковской областях.

Взрывы услышали в Монастырщине в Черкасской области, Бахмаче Черниговской области и Павлограде Днепропетровской области. Крылатые ракеты ударили по Белой Церкви и Хмельницкой области.

Сирены воздушной тревоги на Украине взвыли везде, кроме четырех западных областей. Сигнал не звучал в Волынской, Ровненской, Черновицкой и Закарпатской областях. Тревогу также объявляли в подконтрольных ВСУ частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.