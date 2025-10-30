Энергоколлапс от Львова до Запорожья: итоги самой взрывной ночи на Украине 30 октября

Aleksey Ivanov/TV Zvezda
Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/www.globallookpress.com

Вооруженные силы России ночью 30 октября нанесли мощный массированный удар по Украине. Армия использовала десятки ракет «Кинжал», «Калибр» и дроны «Герань-2». Какие цели поразили военные — в материале 360.ru.

Массированная атака на Украину 30 октября

О массированном ракетно-дроновом ударе по энергетической инфраструктуре Украины сообщила глава Минэнерго страны Светлана Гринчук.

«Спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку ущерба. Благодарна каждому специалисту, который борется за свет и тепло в домах. Призываем всех оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги», — заявила она..

По данным Telegram-канала Shot, российские военные обрушили на Украину десятки «Кинжалов», «Калибров» и около 100 дронов «Герань-2». Взрывы гремели во Львовской, Винницкой, Запорожской, Николаевской, Киевской, Сумской и Ивано-Франковской областях.

Взрывы услышали в Монастырщине в Черкасской области, Бахмаче Черниговской области и Павлограде Днепропетровской области. Крылатые ракеты ударили по Белой Церкви и Хмельницкой области.

Сирены воздушной тревоги на Украине взвыли везде, кроме четырех западных областей. Сигнал не звучал в Волынской, Ровненской, Черновицкой и Закарпатской областях. Тревогу также объявляли в подконтрольных ВСУ частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Фото: РИА «Новости»

Какие объекты поразили ВС России

«В некоторых районах Львовщины звучит сигнал повышенной опасности. В частности, в Бродах и Золочеве», — писал местный депутат Игорь Зинкевич в своем Telegram-канале.

Фото: РИА «Новости»

Блэкаут на Украине

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии, сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

«Восстановительные работы начнутся сразу, как это позволит ситуация с безопасностью. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона», — заявили там.

Жителей, у которых есть электричество, призвали потреблять его экономно.

