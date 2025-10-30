Энергоколлапс от Львова до Запорожья: итоги самой взрывной ночи на Украине 30 октября
Вооруженные силы России ночью 30 октября нанесли мощный массированный удар по Украине. Армия использовала десятки ракет «Кинжал», «Калибр» и дроны «Герань-2». Какие цели поразили военные — в материале 360.ru.
Массированная атака на Украину 30 октября
О массированном ракетно-дроновом ударе по энергетической инфраструктуре Украины сообщила глава Минэнерго страны Светлана Гринчук.
«Спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку ущерба. Благодарна каждому специалисту, который борется за свет и тепло в домах. Призываем всех оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги», — заявила она..
По данным Telegram-канала Shot, российские военные обрушили на Украину десятки «Кинжалов», «Калибров» и около 100 дронов «Герань-2». Взрывы гремели во Львовской, Винницкой, Запорожской, Николаевской, Киевской, Сумской и Ивано-Франковской областях.
Взрывы услышали в Монастырщине в Черкасской области, Бахмаче Черниговской области и Павлограде Днепропетровской области. Крылатые ракеты ударили по Белой Церкви и Хмельницкой области.
Сирены воздушной тревоги на Украине взвыли везде, кроме четырех западных областей. Сигнал не звучал в Волынской, Ровненской, Черновицкой и Закарпатской областях. Тревогу также объявляли в подконтрольных ВСУ частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Какие объекты поразили ВС России
- прилет «Кинжала» зафиксировали на Ладыжинской ТЭС;
- под удар попала энергетическая инфраструктура в Запорожье, вспыхнули пожары;
- под Николаевом после ракетной атаки произошли задержки на маршрутах поездов Запорожье — Львов, Львов — Запорожье, Одесса — Запорожье, Харьков — Одесса и Днепр — Одесса;
- местные Telegram-каналы сообщили об ударе по Бурштынской ТЭЦ;
- после взрывов во Львове начались перебои с электричеством, атаки продолжались с самого утра.
«В некоторых районах Львовщины звучит сигнал повышенной опасности. В частности, в Бродах и Золочеве», — писал местный депутат Игорь Зинкевич в своем Telegram-канале.
Блэкаут на Украине
В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии, сообщила пресс-служба «Укрэнерго».
«Восстановительные работы начнутся сразу, как это позволит ситуация с безопасностью. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона», — заявили там.
Жителей, у которых есть электричество, призвали потреблять его экономно.