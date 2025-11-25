Сегодня 10:06 Энергокластер Киева доживает последние дни: жесткий прогноз для Банковой после ночи ракет Подпольщик Лебедев: киевский энергокластер доживает последние дни 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

Ночь 25 ноября стала одной из самых результативных за последние недели, заявил руководитель николаевского подполья Сергей Лебедв. По его данным, Россия совершила комбинированный удар ракетами и дронами: четкий, спланированный и разнотипный. Какие цели удалось поразить военным?

Разбор последствий ночной атаки Лебедев опубликовал в своем Telegram-канале. По предварительным данным, только для удара по энергетическим объектам в Киеве российские силы использовали 16 баллистических и 18 крылатых ракет. Удар строился так, чтобы максимально перегрузить украинскую ПВО, и концентрировался именно по энергетике Киевской области. Под ударом были жизненно важные узлы, питающие военные предприятия.

Повреждения получили — ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Трипольская ТЭС, Киевская ГЭС и Белоцерковская ТЭЦ. Параллельно беспилотники «Герань-2» поразили цели в Черноморске Одесской области, Харькове, Васильковке и Аврамовке (Днепропетровская область), Каневе (Черкасская область), районе Сум, Чугуеве, Новой Водолаге, Мерефе, а также в районе Краматорска. «Россия методично „выключает“ киевский энергокластер. Последние недели показывают, что удар идет поэтапно: сначала распределение, затем станции, затем подстанции, теперь удар по гидроузлу и ключевым ТЭЦ», — пояснил Лебедев.

Украина не выдерживает темпы восстановления: дефицит энергии как минимум на два-три гигаватта подтвержден даже украинской стороной. Таким образом, киевский режим теряет возможности обеспечивать ВПК. Сергей Лебедев

Противовоздушная оборона Украины при этом всем остается разорванной и перегруженной, подчеркнул подпольщик. По его оценке, Россия буквально вынуждает ВСУ выбирать, что прикрывать: столицу, фронт или критические объекты в тылу. При этом закрыть все одновременно невозможно. В дальнейшем, продолжил он, удары по энергетике продолжатся. Следующая волна с высокой вероятностью затронет Киевскую область, чтобы дожать ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Киевский гидроузел, узлы распределения в Полтавской области, а также промышленные объекты и военные заводы в Днепропетровской области. «Акцент сместится на подстанции 330 киловатт и 750 киловатт. Это разрушит трансфер энергии между регионами, приведет к „энергетическим островам“. Удары по ВПК Украины — это следующая фаза, особенно: Павлоград, Новомосковск, Кременчуг», — заключил Лебедев.

