Президент США Дональд Трамп похвастался своей очередной перемогой: из-за сильных морозов на Украине он лично попросил Владимира Путина «не наносить удары по Киеву, а также городам и населенным пунктам, и тот согласился». Это же теперь подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Слухи о том, что такое решение в Кремле действительно приняли, ходили по Сети весь вчерашний день, но официальных подтверждений не было. Сегодня ночью наши войска действительно не наносили удары по объектам украинской энергетики. Так чем теперь ответит киевский режим на этот далеко не первый акт гуманизма со стороны Москва? Или украинцы добивались этого лишь для того, чтобы потешить непомерное эго Дональда Трампа? «Я думаю, это показывает, господин президент, ваше ключевое влияние на эти переговоры. Украинцы не верили, что это возможно. Россияне делают то, чего от них, возможно, многие не ожидали. Я считаю, все это благодаря вашему неукротимому духу», — заявил спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, наглядно демонстрируя, насколько нынешний президент США падок на лесть.

Фото: Киев. Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Ответ со стороны Киева, собственно говоря, уже последовал — в виде очередной ночной атаки БПЛА. Утром в пятницу Минобороны России сообщило об успешном перехвате БПЛА над Брянской (7), Ростовской (2), Курской (1) и Астраханской (1) областями, Республикой Крым (5) и акваторией Черного моря (2). Позже слово взял сам Зеленский и по своему обыкновению принялся с порога хамить: «Прямого диалога, прямых договоренностей о прекращении ударов против энергообъектов между нами и Россией не было. Если Россия не бьет по нашей энергетике, мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал посредник в переговорах, а именно — Соединенные Штаты Америки». Он также заявил, что публично приглашает Путина в Киев и готов к любому формату саммита лидеров, «но не в Москве или Белоруссии».

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Кроме того, он практически обнулил нынешний раунд мирных переговоров, отказавшись выполнять ключевое требование России — о выводе ВСУ из Донбасса. По словам Зеленского, ЗАЭС они тоже не отдадут «без боя». Затем глава киевского режима и вовсе предположил, что следующая встреча в Абу-Даби, намеченная на 1 феврале, не состоится. «Для нас очень важно, чтобы на встрече были все, с кем мы договаривались, потому что все ожидают фидбека. Но дата или место могут быть изменены. Потому что, по нашему мнению, что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном. Эти вещи, вероятно, могут повлиять на дату», — утверждает Зеленский.

Очевидно, что российский гуманизм в Киеве, да и в целом на Западе, продолжают воспринимать не как демонстрацию того, что мы воюем не с людьми, не с народом Украины — исключительно с режимом, а как слабость. Слабость, по мнению западных «людоедов», несвойственную победителям.

Вряд ли кто-то сомневается, что в подобной ситуации они нас жалеть бы не стали. Три дня тому назад Россия как раз вспоминала избавление Ленинграда от проявлений западного «гуманизма» 82 года назад.