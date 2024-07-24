Экологическую акцию в помощь бойцам СВО запустили в Подмосковье

В Московской области запустили экологическую акцию-коллаборацию: сбор макулатуры проходит по всем округам, а вырученные средства отправляют в зону проведения специальной военной операции. О том, какой вклад может внести каждый житель Московской области рассказал Юлии Минаковской в «Интервью 360» заместитель председателя Комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты региона Олег Балаев.

Акцию «В единстве за победу» запустили в Подмосковье совместно с командой «Экологичное Подмосковье». Она призвана решить сразу два вопроса: помочь бойцам и жителям новых регионов, а также минимизировать экологические проблемы.

«На самом деле жители Подмосковья очень активно участвуют в сборе гуманитарной помощи. Они стараются помочь всесильно. Школьники шьют маскировочные сети, делают окопные свечи. В общем, все стараются помочь», — подчеркнул Балаев.

В рамках акции жители региона собирают макулатуру, которую затем передают фонду «Доброе дело». Гуманитарные фуры регулярно отправляются в новые регионы с помощью для бойцов и местных жителей.

В Подмосковье провели уже около семи акций совместно с различными министерствами и ведомствами. Жители стали более активно участвовать благодаря дополнительной мотивации. Особенно активно подключились школьники и студенты.

«Сейчас мы работаем с Минкультом, что позволяет организовывать пункты приема макулатуры в парках и библиотеках, делая участие более удобным для жителей», — отметил спикер.

Пункт приема макулатуры находится в каждом парке региона. Узнать точное место его расположения можно у администрации. По словам Балаева, акцию планируют завершить до конца месяца.

Сейчас в рамках акции можно сдать только макулатуру, однако, в будущем организаторы рассматривают возможность приема пластика.

Еще один важный проект — «Экологичное Подмосковье». Он существует уже четыре года и поддерживает экологические инициативы. Например, проект помогает озеленять территории школ, организовывать субботники и высаживать деревья. Все это способствует улучшению экологической обстановки в регионе.

«Жители Подмосковья активно обращаются к нам с предложениями и инициативами, что радует, так как вместо негатива мы видим реальные конструктивные предложения. Мы также участвуем в акции „Лес Победы“, организуем собственные площадки и высаживаем деревья вместе с волонтерами», — уточнил Балаев.

К экологическим акциям может присоединиться любой желающий, а волонтеры всегда готовы помочь и проконсультировать. Общественная палата разрабатывает масштабную программу на 2024–2025 годы. Например, в Подмосковье запланирован форум, посвященный Дню охраны окружающей среды, а также целая серия образовательных мероприятий для эковолонтеров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».