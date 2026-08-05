Еще одна цитадель ВСУ пала. Что известно об украинских бункерах и как ВС России их уничтожают

Российские ВКС разгромили подземный город ВСУ в Сумской области. Укрепление было полноценной инженерной цитаделью, возведенной по стандартам НАТО. Западные специалисты строили его годами, но российские ФАБы стерли его с лица земли за несколько часов.

Подобные фортификации строили на Украине с 2014 года, рассказал в беседе с 360.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников. «Начиная с 2014 года специалисты из НАТО, из таких государств, как Франция, Германия, Великобритания, не только посещали Украину, но и также присылали специалистов по фортификационному делу, которые и организовывали строительство самых современных подземных крепостей. Европейцы умеют строить крепости, различные линии обороны», — отметил Иванников.

Фото: РИА «Новости»

Если раньше крепости строили на возвышенностях, то с учетом современных реалий фортификационные сооружения строят под землей. Европейские инженеры помогают украинцам строить подземные крепости, где может разместиться не только личный состав, но и военная техника и подразделения, обслуживающие беспилотные летательные аппараты.

В этих подземных крепостях находятся штабы, где планируются террористические атаки в отношении мирных граждан России. Олег Иванников

Несмотря на то, что это полноценные подземные сооружения, возведенные лучшими европейскими инженерами, российские ВКС «разбирают их на мелкие кусочки, превращая в щебенку», отметил специалист. Он добавил, что у России для этого есть все необходимые для этого военно-технические возможности.

Фото: РИА «Новости»

«Есть специальные боеприпасы, которые могут пробивать бетон вплоть до 50 метров, если потребуется. В каждом подразделении российских Вооруженных сил есть специально заместитель командира подразделения по вооружению, который определяет, какой боеприпас нужно применить для какого укрепленного пункта», — рассказал Иванников. Специалисты выбирают слабые места в укреплениях, чаще всего это фильтрационные каналы.

Если перекрыть доступ кислорода, то боевики ВСУ повыскакивают из такой крепости как крысы. Олег Иванников