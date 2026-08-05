Еще одна цитадель ВСУ пала. Что известно об украинских бункерах и как ВС России их уничтожают
Советник Иванников: построенные инженерами НАТО крепости не выстоят против ВС РФ
Российские ВКС разгромили подземный город ВСУ в Сумской области. Укрепление было полноценной инженерной цитаделью, возведенной по стандартам НАТО. Западные специалисты строили его годами, но российские ФАБы стерли его с лица земли за несколько часов.
Подобные фортификации строили на Украине с 2014 года, рассказал в беседе с 360.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников.
«Начиная с 2014 года специалисты из НАТО, из таких государств, как Франция, Германия, Великобритания, не только посещали Украину, но и также присылали специалистов по фортификационному делу, которые и организовывали строительство самых современных подземных крепостей. Европейцы умеют строить крепости, различные линии обороны», — отметил Иванников.
Если раньше крепости строили на возвышенностях, то с учетом современных реалий фортификационные сооружения строят под землей. Европейские инженеры помогают украинцам строить подземные крепости, где может разместиться не только личный состав, но и военная техника и подразделения, обслуживающие беспилотные летательные аппараты.
В этих подземных крепостях находятся штабы, где планируются террористические атаки в отношении мирных граждан России.
Олег Иванников
Несмотря на то, что это полноценные подземные сооружения, возведенные лучшими европейскими инженерами, российские ВКС «разбирают их на мелкие кусочки, превращая в щебенку», отметил специалист. Он добавил, что у России для этого есть все необходимые для этого военно-технические возможности.
«Есть специальные боеприпасы, которые могут пробивать бетон вплоть до 50 метров, если потребуется. В каждом подразделении российских Вооруженных сил есть специально заместитель командира подразделения по вооружению, который определяет, какой боеприпас нужно применить для какого укрепленного пункта», — рассказал Иванников.
Специалисты выбирают слабые места в укреплениях, чаще всего это фильтрационные каналы.
Если перекрыть доступ кислорода, то боевики ВСУ повыскакивают из такой крепости как крысы.
Олег Иванников
По словам эксперта, российские военные не всегда используют самое мощное оружие, а применяют вооружение, соответствующее ситуации. А дальшет отрабатывает зенитно-ракетная артиллерия, зачищая бегущие подразделения ВСУ.
«Россия добилась серьезного успеха по уничтожению таких подземных крепостей, и поэтому в ближайшее время хваленные крепости НАТО будут освобождены от боевиков, и российские вооруженные силы выйдут на заявленные российской стороной границы», — резюмировал Иванников.