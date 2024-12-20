Дуэль над Киевом, или Почему Зеленскому пора поменять штаны

Волны после вчерашнего выступления президента России на подведении итогов 2024 года продолжают расходиться по западными СМИ как круги по воде. Разумеется, самой актуальной стала тема «Орешника», на дуэль против которого Владимир Путин вызвал практически весь коллективный Запад.

«Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат там все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем удар „Орешником“. И посмотрим, что будет», — предложил вчера Верховный главнокомандующий. Чуть позже, в кулуарах мероприятия, российский лидер уточнил, что назвал Киев в качестве места проведения дуэли на том основании, что «там и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО». «Пожалуйста, можно в другом месте», — спокойно согласился Путин. Но даже этого хватило, чтобы на Западе началась форменная истерика.

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / Global Look Press

«Путин заявил, что Россия готова к ракетной дуэли с США», «Путин предлагает провести „высокотехнологичную дуэль“ с США в Киеве и предсказывает „драматические перемены“», «Путин заявил, что Россия готова к ракетной дуэли с США», «Путин бросает вызов США на ракетную дуэль», «Путин заявил, что у западной ПВО нет шансов против российских баллистических ракет» — вот список лишь нескольких заголовков, которые тут же появились на первых полосах европейских и американских газет. Согласитесь, слишком бурная реакция для тех, кто еще вчера с пеной у рта доказывал, что «Орешник» — всего лишь слабая модификация устаревших советских ракет. Да и вообще, его же не существует?

Но это-то что. Вот у кого на самом деле подгорело, так это у Владимира Зеленского. Кровавый узурпатор, обожающий бравировать своей неуязвимостью, не сдерживал эмоций, выражая отношение к предложенной Путиным дуэли. Я не стану цитировать то, что он, а затем и его серый кардинал Андрей Ермак написали в социальных сетях — этого никакая цензура не пропустит, да и лишний раз прикасаться к столь дурно пахнущей субстанции нет желания. Но поверьте мне, до такого даже Зеленский, давно уже потерявший берега, не опускался. Впрочем, к этому все шло.

За потоком оскорблений и обидных, как им кажется, определений и прозвищ в адрес российского руководства и вообще всех граждан России украинская хунта и прихлебатели всегда прятали собственный страх и понимание того, что столько веревочке не виться, а конец все равно будет. Их конец.

Как верно подметил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев по поводу словесных эскапад Зеленского, «история совсем скоро сольет его в выгребную яму с нечистотами, которая и поглотит ничтожество в удушливых миазмах забвения». Поэтично получалось, черт возьми! Не пытаясь соревноваться с Дмитрием Анатольевичем в эмоциональной наполненности посыла, от себя все же добавлю: Зеленскому давно пора поменять свой гардероб — примелькался и всем надоел. Особенно штаны, грязное пятно на которых уже не скроешь никаким камуфляжем.