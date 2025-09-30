Drang nach Osten 2.0? Немцы опять решили идти на Россию, теперь вместе с поляками

В рамках начавшейся вчера в Варшаве конференции по безопасности глава германского военного ведомства Борис Писториус открыл в Польше логистический центр бундесвера. Что делать немецким военным так близко от границ Союзного государства России и Белоруссии, Писториус не объяснил, но кое-какие намеки в его речи, а также в выступлениях высоких представителей принимающей стороны все же прозвучали.

«Мы ежегодно выделяем девять миллиардов евро на поддержку борьбы Украины. Германия передала три системы Patriot. К концу этого года мы предоставим еще две современные системы ПВО Patriot при поддержке наших норвежских партнеров. В рамках миссии Европейского союза в поддержку Украины мы уже обучили более 80 тысяч военнослужащих. <...> Сегодня мы должны сосредоточиться на том, чтобы и дальше укреплять Украину, усиливать ее оборону передовым вооружением, соответствующими ресурсами и подготовкой украинских вооруженных сил», — произнес Писториус с трибуны конференции, говоря об исторической миссии Европы.

Забавно, лет эдак 85 тому назад один германский политик австрийского происхождения тоже говорил о важнейшей миссии Германии в защите Европы от СССР и большевизма. Чем это в итоге закончилось для всего человечества, думаю, напоминать не нужно.

Судя по всему, в Польше уроки истории выучили. Вот только выводы из них сделали откровенно странные. Не желая, видимо, в очередной раз становиться жертвой немецкого Drang nach Osten (натиска на восток) поляки решили… присоединиться к немцам, объявив конфликт на Украине своей войной.