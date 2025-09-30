Drang nach Osten 2.0? Немцы опять решили идти на Россию, теперь вместе с поляками
В рамках начавшейся вчера в Варшаве конференции по безопасности глава германского военного ведомства Борис Писториус открыл в Польше логистический центр бундесвера. Что делать немецким военным так близко от границ Союзного государства России и Белоруссии, Писториус не объяснил, но кое-какие намеки в его речи, а также в выступлениях высоких представителей принимающей стороны все же прозвучали.
«Мы ежегодно выделяем девять миллиардов евро на поддержку борьбы Украины. Германия передала три системы Patriot. К концу этого года мы предоставим еще две современные системы ПВО Patriot при поддержке наших норвежских партнеров. В рамках миссии Европейского союза в поддержку Украины мы уже обучили более 80 тысяч военнослужащих. <...> Сегодня мы должны сосредоточиться на том, чтобы и дальше укреплять Украину, усиливать ее оборону передовым вооружением, соответствующими ресурсами и подготовкой украинских вооруженных сил», — произнес Писториус с трибуны конференции, говоря об исторической миссии Европы.
Забавно, лет эдак 85 тому назад один германский политик австрийского происхождения тоже говорил о важнейшей миссии Германии в защите Европы от СССР и большевизма. Чем это в итоге закончилось для всего человечества, думаю, напоминать не нужно.
Судя по всему, в Польше уроки истории выучили. Вот только выводы из них сделали откровенно странные. Не желая, видимо, в очередной раз становиться жертвой немецкого Drang nach Osten (натиска на восток) поляки решили… присоединиться к немцам, объявив конфликт на Украине своей войной.
«Это и наша война тоже. Здесь, в Варшаве и во многих других местах по всему миру мы часто слышим голоса, говорящие, что это не так, она не должна нас касаться. <…> Это не вопрос простой, очевидной солидарности со страной, подвергшейся нападению. Речь идет о безопасности, о выживании западной цивилизации в целом. Это наша война», — с нескрываемым пафосом завзятого милитариста заявил польский премьер Дональд Туск.
Его коллега по правительству, глава МИД Польши Радослав Сикорский, решил, видимо, не отставать от патрона и даже предложил мастер-план «как им победить Россию».
«Путин прекратит эту войну только тогда, когда решит, что не сможет победить. Для того чтобы он пришел к такому выводу, необходимо усилить давление на российскую экономику и оказать больше помощи украинцам. <…> Эта война, скорее всего, завершится так же, как закончилась Первая мировая. У той или иной стороны закончатся ресурсы для продолжения». Конец цитаты.
Повторю, все вышеизложенное происходило и произносилось в рамках конференции по безопасности. Безопасности, Карл! Я искренне недоумеваю, с каких это пор война или явное желание ее развязать стали синонимом безопасного мира?
По сути, прикрываясь красивыми речами о помощи Украине или защите западной цивилизации, — интересно, каким это образом мы ей угрожаем? Тем, что не желаем жить по их правилам и подчиняться основанному на них порядку? — Европа готовится к очередному акту агрессии против нашей страны. Причем вполне открыто и говорит об этом вслух.
Мы это видим и слышим и ответ, уж поверьте, не заставит себя ждать. Или, как говорил намедни президент Белоруссии Александр Лукашенко, если уж придется воевать, воевать будем «на все деньги». Хотя лучше бы не пришлось…